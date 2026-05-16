Ingresos familiares: la canasta alimentaria subió menos que la inflación

Así, un hogar tipo 2 -compuesto por un jefe de 35 años, su cónyuge de 31 años, su hija de 8 y su hijo de 6 años- necesitó un ingreso mayor a $ 1.235.035 para no caer en situación de pobreza. Desde otra perspectiva, esa familia tipo requirió $ 41.167 diarios para alimentarse y atender gastos indispensables del hogar. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue calculada en $ 620.383. Ese es el umbral de ingresos para no caer bajo la línea de la indigencia. La suba intermensual ha sido del 2%.