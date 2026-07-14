Seguridad

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

“No bajaré los brazos”, dijo la denunciante.

Carolina Monteros, la joven que denunció haber sido abusada
Carolina Monteros, la joven que denunció haber sido abusada
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

“No voy a bajar los brazos. Pese a que hay una nueva revictimización, pelearé por justicia”, aseguró Carolina Monteros, la joven que denunció haber sido abusada y que, después de una lucha que ya lleva casi 10 años, recibió un nuevo revés judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anulara las condenas efectivas que habían recibido los acusados el año pasado.

El caso se registró el 3 de julio de 2016 en Tafí Viejo. Según quedó establecido durante el juicio, la denunciante se retiró de un boliche junto con Franco Trapani y, durante el trayecto, se sumó Álvaro Rodríguez. Los tres se dirigieron a un domicilio ubicado sobre avenida Constitución al 2.300, donde permanecieron durante varias horas. A raíz de lo sucedido en ese lugar, la mujer formuló una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal, al sostener que no prestó consentimiento para las relaciones mantenidas.

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El juez Antonio Nicolás Gutiérrez, integrante de la Sala I de la Cámara en lo Penal Conclusional, condenó el 30 de octubre de 2025 a Trapani a 10 años de prisión y a Rodríguez a ocho años.

La defensa de ambos acusados, ejercida por el abogado Alfredo Falú, recurrió esa decisión mediante un recurso de casación en el que denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba, violación del principio de inocencia y apartamiento de las reglas de la sana crítica.

El máximo tribunal de la provincia, en un fallo firmado por Daniel Leiva, Antonio Estofán y Daniel Posse, sostuvo que el análisis probatorio realizado durante el juicio exhibía deficiencias de fundamentación y que el examen del testimonio de la denunciante no satisfizo los estándares exigidos para sostener una condena penal.

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

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“Ha sido muy feo tener que recibir esa noticia. Fue muy shockeante, muy triste, una herida muy grande, y no solo para mí, sino para toda la sociedad, para todas las mujeres y para todas las familias de las víctimas”, explicó Monteros en una entrevista emitida por LG Play.

Carlos Garmendia, representante legal de la joven, adelantó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La resolución tiene fallas técnicas y genera un precedente muy grave. De alguna manera cuestiona al magistrado que dictó sentencia por haber aplicado la perspectiva de género. Creyó en la palabra de la víctima y contempló las pruebas que había en el expediente”, afirmó.

Velocidad “escandalosa” 

El profesional consideró “escandalosa” la velocidad con la que se resolvió el planteo. “Al ministro fiscal Edmundo Jiménez le tomó una semana opinar que la Corte debía revisar la sentencia. Los integrantes del máximo tribunal, en apenas tres meses, anularon la condena. Hay causas que tardan mucho más tiempo en resolverse y algunas incluso tienen personas detenidas”, sostuvo.

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

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“Este fallo no hace otra cosa que distanciar aún más a la Justicia de la sociedad. Alimenta la creencia de que las personas con poder económico tienen ventajas sobre el resto de la población”, concluyó.

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