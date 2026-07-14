Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

El caso se registró el 3 de julio de 2016 en Tafí Viejo. Según quedó establecido durante el juicio, la denunciante se retiró de un boliche junto con Franco Trapani y, durante el trayecto, se sumó Álvaro Rodríguez. Los tres se dirigieron a un domicilio ubicado sobre avenida Constitución al 2.300, donde permanecieron durante varias horas. A raíz de lo sucedido en ese lugar, la mujer formuló una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal, al sostener que no prestó consentimiento para las relaciones mantenidas.