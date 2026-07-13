Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Acceso real

En los documentos de la presentación se explicita que toda ampliación de competencias debe preservar la especialidad suficiente para asegurar un acceso real a la justicia. Las entidades recalcan que la mera cercanía territorial o los criterios de eficiencia operativa no pueden traducirse en una pérdida de calidad en la respuesta jurídica que reciben los ciudadanos. En el Centro Judicial Capital, los cambios estructurales más cuestionados incluyen la unificación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común con la Cámara en Civil en Documentos y Locaciones, conformando un único órgano dividido en cinco salas. Paralelamente, el fuero penal se reestructura con un Colegio de Jueces Penales que pasa a contar con 38 magistrados. Los reparos institucionales apuntan a que esta concentración y la fusión de competencias diluyen la especificidad de los fueros históricos, afectando el principio de igualdad de armas en el proceso judicial. La reforma aplica una lógica de reducción y concentración en los centros judiciales del interior de la provincia.