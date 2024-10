Cómo ahorrar en casa: consejos prácticos de una especialista para cuidar la economía del hogar

Cuando se le consultó sobre un porcentaje específico de ahorro, Celeste aclaró que no es necesario establecer una cifra rígida. “No soy muy amiga de los porcentajes porque pueden generar frustración. Si no puedes ahorrar el 10% de tus ingresos, eso no significa que estés haciendo algo mal. Ahorrar es un hábito. Puedes empezar ahorrando lo que puedas, ya sean 20.000 o 50.000 pesos. Lo importante es crear el hábito”.