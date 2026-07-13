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Jubilados Anses: Javier Milei anunciará un nuevo aumento este martes 14 de julio tras conocerse la inflación

El Gobierno actualizará los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales luego de que el Indec publique el dato de inflación de junio. El incremento se cobrará en agosto.

Jubilaciones: se conocerá mañana el nuevo aumento
Jubilaciones: se conocerá mañana el nuevo aumento (Imagen Web)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Milei anunciará en Argentina el aumento de agosto para jubilados de ANSES este martes 14 de julio, tras la publicación del índice de inflación de junio por el INDEC.
  • La medida aplica el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes mensualmente según el IPC de dos meses atrás. Se estima que la suba rondará el 2% según las proyecciones privadas.
  • Este ajuste definirá el nuevo piso salarial de los sectores vulnerables para agosto y consolidará el esquema de indexación mensual frente a la evolución de los precios.
Resumen generado con IA

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conocerán este martes 14 de julio el porcentaje de aumento que recibirán en agosto, una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.

La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones sociales que liquida el organismo.

Por qué habrá un nuevo aumento para jubilados en agosto

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES se actualizan todos los meses según la inflación registrada dos meses antes.

En julio, los beneficiarios recibieron un incremento del 2,1%, equivalente al IPC de mayo. Ahora, el aumento de agosto dependerá de la inflación de junio que dará a conocer el Indec.

De cuánto podría ser el aumento para jubilados

Las estimaciones del mercado anticipan que la inflación de junio se ubicó cerca del 2%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un IPC del 2%, mientras que distintas consultoras privadas estimaron incluso cifras inferiores:

Eco Go: 1,9%.

Equilibra: 1,9%.

Analytica: 1,8%.

Si el dato oficial coincide con esas previsiones, el incremento para jubilaciones y asignaciones rondará ese porcentaje.

Cuánto cobrarían los jubilados en agosto de 2026

Si finalmente el aumento es del 2%, los haberes quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $411.787,67 a aproximadamente $420.022.

Con bono de $70.000 (si el Gobierno lo mantiene): el ingreso total alcanzaría cerca de $490.022.

Jubilación máxima: subiría de $2.713.948 a alrededor de $2.768.226.


Cabe recordar que el bono extraordinario es percibido únicamente por los jubilados de menores ingresos y no alcanza a quienes cobran la jubilación máxima.

El aumento también beneficiará a AUH y otras prestaciones

La actualización por inflación no solo impactará en jubilados y pensionados. También se incrementarán los montos de:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Asignaciones Familiares (SUAF).

Pensiones no contributivas y otras prestaciones administradas por ANSES.

Con el dato oficial de inflación que publicará el Indec este 14 de julio, el Gobierno de Javier Milei definirá el porcentaje de aumento que comenzará a pagarse durante el calendario de ANSES de agosto de 2026.

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