La inflación de junio fue del 1,9% y acumula un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año
El resultado se ubicó en línea con las proyecciones de analistas privados, que anticipaban una variación mensual inferior al 2%, impulsada por una moderación en el precio de los alimentos y un comportamiento más estable de algunos rubros estacionales.
Resumen para apurados
- El Indec informó este martes en Argentina que la inflación de junio bajó al 1,9% (acumula 16,8% en el año) por primera vez en diez meses debido a la moderación en alimentos.
- El dato se alineó con las previsiones privadas y el índice de Buenos Aires (1,8%), impulsado por la estabilidad en alimentos como la carne y un menor impacto de rubros estacionales.
- Esta desaceleración consolida la tendencia bajista del IPC nacional, aunque la canasta básica subió 2,2% y un hogar precisó $1.531.473 en junio para evitar la pobreza.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de junio fue de 1,9%, un dato que permitió perforar el umbral del 2% por primera vez en los últimos 10 meses y consolidó la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC).
El IPC aumentó 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año.
El resultado se ubicó en línea con las proyecciones de analistas privados, que anticipaban una variación mensual inferior al 2%, impulsada por una moderación en el precio de los alimentos y un comportamiento más estable de algunos rubros estacionales.
La publicación oficial llegó luego de que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), considerado un anticipo de la medición nacional, registrara un incremento del 1,8% durante junio. Entre los principales aumentos en la capital se destacaron los gastos de vivienda, las tarifas del transporte público y las cuotas de medicina prepaga.
Qué impulsó la inflación de junio
Durante el sexto mes del año, los alimentos mostraron una evolución más moderada que en meses anteriores. La estabilidad en los precios de la carne contribuyó a contener el índice general, mientras que el aumento de las verduras fue parcialmente compensado por bajas en las frutas.
La división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,4%)
A su vez, los precios estacionales tuvieron un impacto reducido. Aunque las verduras registraron fuertes incrementos, la caída en los pasajes aéreos y en algunas prendas de vestir ayudó a limitar el avance del índice.
Las estimaciones privadas habían anticipado un dato por debajo del 2%
Antes de la publicación del INDEC, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación cercana al 2% para junio.
Distintas consultoras incluso estimaban un resultado algo menor. GMA Capital y Aldazabal proyectaban un IPC nacional de alrededor del 1,7%, mientras que EcoGo, C&T Asociados y Equilibra estimaban una inflación del 1,9%. Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso calculaba una variación mensual del 1,8%.
Con el dato oficial de 1.9%, la inflación mensual volvió a mostrar una desaceleración y se ubicó en su menor nivel desde (completar si corresponde con el dato oficial), reforzando la tendencia descendente observada en los últimos meses.