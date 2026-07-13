De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Resumen para apurados
- Según la Universidad de San Andrés, la falta de empleo, la corrupción y los bajos salarios son este mes las mayores preocupaciones en Argentina, superando a la inflación.
- Esto ocurre ante la desaceleración del IPC nacional por debajo del 2% y un mercado laboral precarizado, donde la baja desocupación oculta un fuerte aumento del empleo informal.
- El gobierno de Javier Milei, con un 34% de aprobación, busca avanzar en reformas estructurales clave y mejorar las expectativas económicas de cara a las elecciones de 2027.
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