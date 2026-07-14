Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

El parlamentario provincial brindó una entrevista a LG Play en la que recordó que la denuncia fue presentada junto al ex concejal de Alberdi, Luis Díaz Augier, y al edil de Simoca, Luis Escobar, ante la Fiscalía de Concepción. El eje de la presentación es la compra de una vivienda de grandes dimensiones en el country Las Yungas, de Yerba Buena, por la que habría pagado un monto cercano a U$S1,2 millones, supuestamente en efectivo. “Una cuestión totalmente obscena”, dijo. Además, aseguró que recibió información que vincularía a funcionarios municipales con el pago de gastos relacionados con esa propiedad.