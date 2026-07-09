Por qué recomiendan no refinanciar las deudas con tarjeta de crédito

El valor que hay que tener en cuenta, entonces, es el CFT o Costo Financiero Total y no solo la tasa nominal. Pero el CFT tiende a ser mucho más elevado en la refinanciación. Por otra parte, refinanciar es convertir una deuda en un título ejecutivo. Esto significa que tiene la fuerza legal suficiente para habilitar la exigencia del cumplimiento forzado de una deuda o una obligación.