¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

Más allá de estos datos, la percepción de la sociedad es que la evolución de los precios por encima de los ingresos no ha golpeado en la pirámide socioeconómica. La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto -cerca de cuatro de cada 10- se percibe de clase media, según Zentrix. Esta fotografía no es un dato subjetivo aislado ni una simple etiqueta de autopercepción. A diferencia de otras mediciones donde la clase social es sólo una variable descriptiva, esto se convierte en la clave explicativa de todo lo demás: cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, la autopercepción se confirma número por número, y ahí es donde el diagnóstico deja de ser una sensación para volverse un patrón sistemático, indica la consultora.