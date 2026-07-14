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¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

Los argentinos perciben que el ingreso todavía no le puede ganar a la suba de precios; los trabajadores informales y los jubilados son los más afectados. El 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes.

MESES LARGOS. El 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja y no llega con su sueldo a cubrir todos su gastos.
MESES LARGOS. El 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja y no llega con su sueldo a cubrir todos su gastos. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • En junio, la inflación en Argentina golpeó con mayor dureza a los jubilados y desocupados debido a que los ingresos no logran equiparar el alza de precios de los servicios.
  • Pese a la desaceleración del índice al 1,7%, un informe de Zentrix revela que el 61% de los argentinos solo llega con sus recursos económicos hasta el día 20 de cada mes.
  • Analistas advierten que la baja de precios debe leerse con cautela, ya que persisten subas en servicios y se proyecta un complejo escenario para la recuperación salarial.
Resumen generado con IA

Los ingresos tratan de alcanzar a los precios. Desde que se consolidó la tendencia del proceso de desaceleración, la inflación no forma parte de las principales preocupaciones de los argentinos, aunque la mayoría observa que los sueldos no alcanzan, que se necesitan más empleos de calidad y que las empresas no garantizan los puestos existentes. Al menos eso se observa en la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. A esto se suma un sondeo de Zentrix que confirma que el malestar económico ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural con anclaje directo en el bolsillo: el 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes.

El Ínstituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el dato del sexto mes del año que podría rozar el 2%, aunque el Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) ha informado que la inflación de los trabajadores se desaceleró en junio al 1,7%, pero golpea más a jubilados y desocupados.

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El impacto de junio fue regresivo: la inflación fue más alta entre los hogares con jefe jubilado (1,82%) y desocupado (1,79%), y entre los deciles de menores ingresos, donde superó el 1,8% frente al 1,6% del decil más rico. Sin embargo, esa brecha no se repite en la medición interanual, donde todos los deciles registraron subas de entre 32,4% y 32,6%, indica el reporte al que accedió LA GACETA.

El coordinador del IET, Fabián Amico, señaló que “la estabilidad cambiaria y la apertura a las importaciones explican la moderación de precios en bienes como los electrodomésticos, lo que sigue atentando contra el empleo nacional, pero, además, esto convive con fuertes subas en servicios regulados y de salud. Si en el segundo semestre se repite el ritmo del primero, 2026 cerraría con una inflación cercana al 34%, por lo que la desaceleración actual debe leerse con cautela”. Este panorama refleja cómo, incluso con una inflación mensual más moderada, las políticas económicas continúan afectando de manera desigual a los distintos sectores, planteando desafíos significativos para la recuperación de los ingresos y la estabilidad social del país.

Más allá de estos datos, la percepción de la sociedad es que la evolución de los precios por encima de los ingresos no ha golpeado en la pirámide socioeconómica. La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto -cerca de cuatro de cada 10- se percibe de clase media, según Zentrix. Esta fotografía no es un dato subjetivo aislado ni una simple etiqueta de autopercepción. A diferencia de otras mediciones donde la clase social es sólo una variable descriptiva, esto se convierte en la clave explicativa de todo lo demás: cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, la autopercepción se confirma número por número, y ahí es donde el diagnóstico deja de ser una sensación para volverse un patrón sistemático, indica la consultora.

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Asimismo, la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida del ingreso, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla. La pérdida de poder adquisitivo tiene, además, una fecha concreta en el calendario, y es ahí donde el informe encuentra su dato más contundente. Según Zentrix, el 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes, y sólo el 13% llega a fin de mes y logra ahorrar. Es en este punto donde la autopercepción de clase deja de ser una etiqueta y se convierte en el eje explicativo de todo el informe: entre los sectores de clase alta, apenas el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; entre la clase media, esa cifra trepa al 43%; y entre la clase baja llega al 86,1% -el mismo número que, a nivel país, dice perder contra la inflación-.

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