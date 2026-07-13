Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

Resumen para apurados
- El aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán comenzó a operar con un check-in provisorio tras finalizar la 'etapa 0' para avanzar con su remodelación integral.
- El cambio se implementó luego de concluir los trabajos de la etapa previa de infraestructura, lo que permite reubicar la atención de pasajeros sin interrumpir los vuelos.
- Esta transición marca el inicio de la modernización total de la terminal aérea, lo que mejorará la capacidad operativa y la experiencia de los viajeros a largo plazo.
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