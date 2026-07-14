Alpine prepara mejoras para el GP de Bélgica: la esperanza de Franco Colapinto para volver a pelear adelante

Resumen para apurados
- Alpine prepara mejoras en su auto A526 para Franco Colapinto y Pierre Gasly de cara al GP de Bélgica, buscando recuperar el rendimiento en la zona media de la Fórmula 1.
- Tras un buen inicio, el equipo perdió terreno ante Racing Bulls y Audi en Austria y Gran Bretaña, reduciendo a un punto su ventaja por el quinto puesto de constructores.
- El circuito de Spa-Francorchamps será la primera prueba para evaluar la eficacia de los cambios y definir si Alpine logra pelear adelante antes del receso de verano.
Después de dos fines de semana en los que quedó un paso por detrás de sus principales rivales en la zona media de la Fórmula 1, Alpine confirmó que trabaja en una serie de mejoras para el A526 que comenzarán a llegar en las próximas carreras. El objetivo es claro: recuperar terreno en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores y ofrecerle a Franco Colapinto y Pierre Gasly un auto más competitivo.
La escudería había logrado sacar provecho del potencial de su monoplaza durante la primera parte de la temporada. Colapinto consiguió en Miami y Canadá los mejores resultados de su carrera en la máxima categoría, mientras que Gasly se subió al podio en el Gran Premio de Mónaco, un resultado que posteriormente quedó envuelto en una controversia reglamentaria.
Sin embargo, el panorama cambió en las últimas dos fechas. Tanto en Austria como en Gran Bretaña, Alpine perdió terreno frente a Racing Bulls, que se consolidó como la referencia del pelotón medio, y también fue superado por Audi.
Esa caída en el rendimiento redujo considerablemente la ventaja que el equipo tenía en el campeonato. Lo que hasta hace poco parecía un cómodo quinto lugar entre los constructores ahora se transformó en una lucha muy ajustada, con apenas un punto de diferencia sobre Racing Bulls antes del Gran Premio de Bélgica.
Steve Nielsen, director del equipo, reconoció que la escudería necesita reaccionar rápidamente. "Llegamos al último doblete de carreras antes del receso de verano con mucho para analizar después de un par de semanas intensas tanto dentro como fuera de la pista. Está claro que estamos inmersos en una lucha muy ajustada en la zona media por el quinto puesto del campeonato de constructores y que, en este momento, nos falta ese pequeño paso para igualar a algunos de nuestros rivales, algo que debemos resolver rápidamente", afirmó.
El reconocimiento a Colapinto
Al hacer un balance del último Gran Premio en Silverstone, Nielsen destacó especialmente la actuación de Franco Colapinto, quien logró rescatar un noveno puesto después de largar desde la 19ª posición por un inconveniente mecánico que lo dejó eliminado en la Q1.
"Silverstone fue un fin de semana complicado, pero ambos pilotos hicieron un gran trabajo para recuperarse desde posiciones de salida difíciles y terminar dentro de los puntos, especialmente Franco, que ganó diez posiciones para pasar del 19º al 9º lugar", señaló.
El director de Alpine también remarcó que, si bien el equipo supo aprovechar las oportunidades que brindó una carrera con varios abandonos, sus rivales estaban en mejores condiciones para capitalizar esas circunstancias.
"Muchas carreras esta temporada se han definido por la cantidad de abandonos y es importante que estemos ahí para aprovechar cualquier oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión, nuestros rivales estaban en una posición mucho más competitiva para sacar aún más provecho de las circunstancias, y nosotros debemos mejorar nuestro propio rendimiento para encontrarnos en esa situación en el futuro", explicó.
Mejoras para Bélgica y las próximas carreras
Con ese diagnóstico, Alpine ya puso en marcha el desarrollo de nuevas piezas para el A526. Nielsen confirmó que el trabajo en la fábrica de Enstone está completamente enfocado en encontrar ese rendimiento extra que les permita volver a pelear de igual a igual con Racing Bulls y el resto de sus competidores directos.
"Ahí es exactamente donde está nuestra batalla: en añadir más rendimiento al coche. El equipo en Enstone está trabajando intensamente en mejoras y es importante que, cuando las incorporemos a nuestro paquete, sean eficaces y marquen una diferencia decisiva", sostuvo.
El Gran Premio de Bélgica, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, será la primera gran prueba para comprobar si ese desarrollo comienza a dar resultados.
"Bélgica será una prueba interesante para la actual generación de coches y podría ofrecer un espectáculo muy distinto al que hemos visto anteriormente en Spa. Es un circuito especial dentro del calendario de la Fórmula 1, sin duda uno de los más emblemáticos, y, como siempre, llegamos allí con optimismo y con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible con ambos coches", concluyó Nielsen.