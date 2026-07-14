Alpine prepara mejoras para el GP de Bélgica: la esperanza de Franco Colapinto para volver a pelear adelante

Steve Nielsen, director del equipo, reconoció que la escudería necesita reaccionar rápidamente. "Llegamos al último doblete de carreras antes del receso de verano con mucho para analizar después de un par de semanas intensas tanto dentro como fuera de la pista. Está claro que estamos inmersos en una lucha muy ajustada en la zona media por el quinto puesto del campeonato de constructores y que, en este momento, nos falta ese pequeño paso para igualar a algunos de nuestros rivales, algo que debemos resolver rápidamente", afirmó.