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La ventaja que ilusiona a Franco Colapinto en Barcelona: “Tenemos mucha información”

El piloto argentino afrontará el Gran Premio de España con una ventaja que no había tenido en las fechas anteriores: las pruebas de pretemporada realizadas en Barcelona con Alpine.

La ventaja que ilusiona a Franco Colapinto en Barcelona: “Tenemos mucha información”
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el Gran Premio de España en Barcelona este fin de semana, buscando recuperarse tras Mónaco gracias a la información obtenida en la pretemporada.
  • El piloto de Alpine acumuló valiosos datos en los ensayos de enero en Montmeló. El circuito es una pista permanente y conocida donde el argentino ya logró podios previamente.
  • Esta fecha servirá para medir el progreso real de su monoplaza en un circuito técnico, permitiendo a Colapinto buscar un resultado competitivo para el resto de la temporada.
Resumen generado con IA

Después de un complicado paso por las calles de Mónaco, Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva oportunidad para cambiar la imagen en el Gran Premio de España. Y, a diferencia de las carreras anteriores de la temporada, el piloto argentino llegará al Circuito de Barcelona-Catalunya con un as bajo la manga: el trabajo previo realizado allí durante la pretemporada.

El trazado de Montmeló fue el escenario elegido por Alpine para realizar algunos de sus primeros ensayos del año y tanto Colapinto como Pierre Gasly acumularon una importante cantidad de vueltas antes del inicio oficial del campeonato. Esa experiencia, según explicó el propio piloto argentino, puede convertirse en una herramienta clave para afrontar la novena fecha del calendario.

“Por primera vez este año vamos a correr en un circuito sobre el que tenemos mucha información gracias a los ensayos que hicimos en enero”, destacó Colapinto en declaraciones difundidas por la escudería francesa.

Aunque aclaró que los monoplazas evolucionaron considerablemente desde aquellos test, considera que el conocimiento acumulado permitirá tener una base mucho más sólida para trabajar desde las primeras sesiones de entrenamientos.

“Los autos evolucionaron mucho desde entonces y ahora entendemos mejor el reglamento, así que será muy interesante ver los progresos que hicimos”, explicó.

El argentino también remarcó que Barcelona representa una especie de examen para todas las escuderías por las características del circuito, que combina curvas rápidas con sectores de velocidad media y suele ofrecer un diagnóstico bastante preciso del verdadero rendimiento de cada auto.

“Todos los pilotos conocen muy bien esta pista y es una buena prueba para un auto de Fórmula 1 por la combinación de curvas de media y alta velocidad”, analizó.

La confianza de Colapinto no se basa únicamente en las pruebas de pretemporada. El piloto de Alpine guarda muy buenos recuerdos personales en el trazado catalán, donde logró destacadas actuaciones en categorías promocionales antes de desembarcar en la máxima categoría.

“Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión”, aseguró.

El objetivo será dejar atrás un difícil fin de semana en Mónaco, donde el argentino no logró encontrar el ritmo esperado y terminó condicionado por las características del circuito callejero. Ahora, en una pista permanente y ampliamente conocida por todos los equipos, espera que Alpine pueda mostrar una versión mucho más competitiva. 

Cronograma

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8.30 a 9.30

Práctica libre 2: 12 a 13

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 14 de junio

Carrera: 10 

Temas AlpineFórmula 1Alpine F1 TeamFranco ColapintoPierre GaslyBarcelona
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