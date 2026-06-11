La ventaja que ilusiona a Franco Colapinto en Barcelona: “Tenemos mucha información”

Después de un complicado paso por las calles de Mónaco, Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva oportunidad para cambiar la imagen en el Gran Premio de España. Y, a diferencia de las carreras anteriores de la temporada, el piloto argentino llegará al Circuito de Barcelona-Catalunya con un as bajo la manga: el trabajo previo realizado allí durante la pretemporada.