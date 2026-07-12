Show de Colapinto en Goodwood: la negociación secreta para seguir en 2027 y el "anulo mufa" que encendió la previa ante Inglaterra
El piloto argentino cerró el Festival de la Velocidad en el Reino Unido a bordo de un Lotus de Fórmula 1. Más allá de los trompos y la ovación del público, el evento dejó dos perlitas: los movimientos de su principal sponsor con Flavio Briatore para sellar su continuidad como titular y un mensaje bien futbolero de cara a las semifinales del Mundial.
Franco Colapinto no sabe lo que es pasar desapercibido. En el mítico Festival de la Velocidad de Goodwood, el evento de autos clásicos e históricos más importante del planeta celebrado en West Sussex, Inglaterra, el piloto argentino de Alpine fue el encargado de bajar el telón de la edición 2026. Al volante del Lotus E20 —el monoplaza de la temporada 2012 con el que ya había delirado a los fanáticos en las calles de Buenos Aires—, el oriundo de Pilar completó dos ascensos a la famosa colina de 1,86 kilómetros y metió un trompo espectacular que desató la ovación de los miles de espectadores británicos. Sin embargo, lo más jugoso del fin de semana pasó por los boxes y los micrófonos.
El detrás de escena de su futuro para 2027
Uno de los momentos más emotivos del domingo fue el reencuentro de Franco con James Vowles, el jefe de equipo de Williams, quien también giró en el festival arriba del FW18 con el que Damon Hill se coronó campeón en 1996. Vowles, responsable directo de haber subido al argentino a la Fórmula 1 en septiembre de 2024, fue a buscar al pilarense apenas se bajó del auto para fundirse en un cálido abrazo bajo la mirada de un ruidoso grupo de hinchas argentinos. "Es bueno verlo, siempre es una persona alegre y sonriente", destacó el ingeniero británico. Cabe recordar que Williams cedió a Colapinto a Alpine por un lapso de cinco años.
Este afectuoso cruce se dio en un momento clave. En el paddock se espera que el anuncio sobre la renovación de Franco como piloto titular de la escudería francesa para la temporada 2027 se concrete antes del receso del verano europeo (luego del Gran Premio de Hungría el 26 de julio).
En ese sentido, hay un dato crucial sobre el armado de su continuidad: el gigante de la venta electrónica que sponsorea a Colapinto mantiene un compromiso total y proyecta acompañarlo durante toda su travesía en la máxima categoría. De hecho, directivos de la conocida firma tienen en agenda reunirse en los próximos días con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, para blindar la butaca de Franco de cara a 2027. Si bien la predisposición es excelente, el entorno del argentino busca las mejores condiciones contractuales, sabiendo que el talento de Franco lo posiciona como una pieza codiciada en una grilla de largada que aún tiene muchos casilleros vacíos para el próximo año.
Paredes firmadas y folclore de cara al Mundial
Aprovechando el breve bache del calendario antes de armar las valijas para el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, Colapinto se prestó al ida y vuelta con el público. Durante una entrevista en la Fan Zone con la presentadora Ariana Bravo, el automovilismo le dejó un ratito su lugar al fútbol. Al ser consultado sobre el partido que tiene en vilo a todo el país —la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en Atlanta— y las chances de la "Scaloneta" de alzar la Copa, Franco apeló al manual de la cultura popular argentina y tiró entre risas: “Hay que anular mufa”.
El pilarense no se quedó solo en las palabras. En una de las paredes destinadas a los autógrafos de las celebridades del evento, dejó su estampa con un fibrón y escribió un mensaje bien claro: “Vamos Argentina y vamos Messi”, decorado al costado con un “vamos Alpine”. Como si fuera poco, también se dio el gusto de hacer divertidos trompos sobre la tierra, haciéndole morder el polvo a los locales en la previa de un clásico del fútbol mundial que viene cargado de historia y recuerdos imborrables.