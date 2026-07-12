Show de Colapinto en Goodwood: la negociación secreta para seguir en 2027 y el "anulo mufa" que encendió la previa ante Inglaterra

Franco Colapinto no sabe lo que es pasar desapercibido. En el mítico Festival de la Velocidad de Goodwood, el evento de autos clásicos e históricos más importante del planeta celebrado en West Sussex, Inglaterra, el piloto argentino de Alpine fue el encargado de bajar el telón de la edición 2026. Al volante del Lotus E20 —el monoplaza de la temporada 2012 con el que ya había delirado a los fanáticos en las calles de Buenos Aires—, el oriundo de Pilar completó dos ascensos a la famosa colina de 1,86 kilómetros y metió un trompo espectacular que desató la ovación de los miles de espectadores británicos. Sin embargo, lo más jugoso del fin de semana pasó por los boxes y los micrófonos.