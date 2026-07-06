Qué cambió para Colapinto en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña dejó una sensación conocida para Franco Colapinto: la de haber conseguido mucho más de lo que sugería el resultado del sábado, pero también la de que Alpine sigue lejos de donde necesita estar. El noveno puesto en Silverstone y los dos puntos sumados sirven para cortar una racha negativa y recuperar confianza, aunque no alcanzan para esconder el problema de fondo: el equipo continúa siendo uno de los más inconsistentes de la parrilla y obliga al argentino a construir sus mejores resultados desde la gestión de carrera más que desde la velocidad pura.