Qué cambió para Colapinto en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña dejó una sensación conocida para Franco Colapinto: la de haber conseguido mucho más de lo que sugería el resultado del sábado, pero también la de que Alpine sigue lejos de donde necesita estar. El noveno puesto en Silverstone y los dos puntos sumados sirven para cortar una racha negativa y recuperar confianza, aunque no alcanzan para esconder el problema de fondo: el equipo continúa siendo uno de los más inconsistentes de la parrilla y obliga al argentino a construir sus mejores resultados desde la gestión de carrera más que desde la velocidad pura.
Lo más llamativo del fin de semana fue el contraste entre la clasificación y la carrera. El sábado parecía haber condenado cualquier posibilidad de pelear por los puntos. Después de un fin de semana complicado desde las prácticas, Colapinto perdió el control del auto cuando venía mejorando su último intento de Q1 y quedó 19°. No fue solamente un error del piloto. El propio argentino había repetido durante todo el fin de semana que el A526 era “muy inconsistente” y difícil de manejar, un comportamiento que vuelve casi imposible atacar los límites en una vuelta lanzada.
Sin embargo, el domingo apareció otra versión.
La largada fue, probablemente, una de las mejores de toda su temporada. Ganar cinco posiciones en la primera vuelta en un circuito tan veloz como Silverstone exige algo más que reflejos: implica leer el movimiento del pelotón, elegir correctamente las trayectorias y asumir riesgos calculados. Colapinto hizo exactamente eso y, en pocos segundos, dejó atrás buena parte del daño que había provocado la clasificación.
MenciÃ³n especial para el PEDAZO de largada que se mandÃ³ Franco Colapinto hoy en Silverstone.— Alpine ARG ð¦ð· (@AlpineArg_) July 5, 2026
PasÃ³ de P19 a P14 y terminÃ³ la carrera con 5 posiciones mÃ¡s. Locura lo de este tipo hoy pic.twitter.com/bvDEa4tkrQ
Ese comienzo tuvo, además, un momento que merece atención. El cruce con Pierre Gasly mostró por primera vez una tensión evidente entre los dos pilotos de Alpine. El francés cerró la trayectoria en la curva 5 y obligó al argentino a salir parcialmente de la pista para evitar el contacto. La reacción por radio fue inmediata: “¿Qué está haciendo Pierre?”, lanzó Colapinto visiblemente molesto.
LA CALENTURA DE FRANCO COLAPINTO CON PIERRE GASLY— Alpine ARG ð¦ð· (@AlpineArg_) July 5, 2026
Y SI HERMANO pic.twitter.com/ceCiYGLPK8
Después eligió bajar el tono frente a los micrófonos, pero dejó una frase que difícilmente pase inadvertida dentro del equipo: “Lo hablaremos después”.
No parece tratarse de un conflicto mayor. De hecho, más tarde destacó que ambos terminaron sumando puntos para Alpine. Pero sí dejó en evidencia que, cuando aparecen oportunidades, ninguno está dispuesto a resignar terreno, incluso frente a su propio compañero.
Superado ese episodio, llegó quizá el aspecto más interesante de la carrera.
Mientras otros pilotos fueron perdiendo rendimiento con el paso de las vueltas, Colapinto construyó una competencia extremadamente prolija. Aprovechó el buen comportamiento del neumático medio, superó primero a Esteban Ocon y luego a Carlos Sainz, administró el desgaste y evitó errores en un circuito que castigó cualquier exceso.
Ese manejo de las carreras empieza a convertirse en una constante de su temporada. No es casualidad que varios de sus mejores resultados hayan llegado remontando desde posiciones retrasadas. Cuando el combustible baja y las estrategias empiezan a diferenciarse, el argentino suele crecer.
Eso habla de una virtud propia, pero también deja expuesta una debilidad del auto.
Alpine parece ofrecer un mejor rendimiento en tandas largas que en clasificación. El problema es que largar siempre desde atrás obliga a depender de carreras perfectas, de estrategias acertadas o incluso de situaciones externas, como ocurrió esta vez con la sanción a Kimi Antonelli y el ingreso final del Safety Car que terminó congelando las posiciones.
Ni siquiera ese desenlace estuvo exento de confusión. Un error de software mostró el mensaje de que el Safety Car ingresaría a boxes, aunque finalmente la neutralización continuó hasta la bandera a cuadros. Colapinto tampoco entendía qué estaba pasando y llegó a preguntar por radio: “¿Qué están haciendo?”. La explicación recién llegó después de la carrera, cuando la FIA confirmó el fallo informático.
Más allá de esa anécdota -y del curioso problema con el flequillo que le tapó un ojo durante las últimas vueltas-, el mensaje importante apareció en sus declaraciones posteriores.
Lejos de conformarse con el noveno puesto, el argentino volvió a poner el foco en las limitaciones del equipo: “Fue otro fin de semana muy difícil para nosotros en términos de velocidad”, reconoció. También advirtió que Racing Bulls estuvo claramente por delante durante todo el fin de semana y que todavía hay “mucho por entender y mejorar”.
Ese diagnóstico probablemente sea lo más valioso que dejó Silverstone. Porque los dos puntos son una buena noticia, pero no cambian el panorama general. Colapinto volvió a demostrar que puede transformar un mal sábado en un buen domingo, que sabe leer las carreras y minimizar daños cuando el auto no acompaña. El desafío ahora pasa por otro lado: conseguir que Alpine le entregue un monoplaza capaz de pelear adelante desde el comienzo. Mientras eso no ocurra, cada remontada seguirá siendo una pequeña hazaña, pero también el síntoma de un problema que todavía espera solución.