Asado, los Colapintos tucumanos y el maldito delay

Me armé de paciencia y, como si fuera un jamaiquino en una prueba olímpica, corrí a la verdulería para solucionar el problema. Terminé con la tarea y, cuando estaba por sentarme a disfrutar del almuerzo, Egipto convertía el segundo gol. Se me cortó el apetito de la renegada. La situación fue aprovechada por el festejante, que se comió lo suyo, lo mío y hasta las sobras del pobre gato Milo.