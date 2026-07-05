VIDEO Reviví la largada de Colapinto en Silverstone: pasó del puesto 19 al 14

Reafirmando que es un gran largador, el piloto argentino Franco Colapinto cimentó su enorme remontada en Silverstone después de superar a cinco rivales en los primeros 300 metros del Gran Premio de Gran Bretaña, en el que concluyó en la zona de puntos, con un inolvidable noveno puesto.
MenciÃ³n especial para el PEDAZO de largada que se mandÃ³ Franco Colapinto hoy en Silverstone.â Alpine ARG(@AlpineArg_) July 5, 2026
PasÃ³ de P19 a P14 y terminÃ³ la carrera con 5 posiciones mÃ¡s. Locura lo de este tipo hoy pic.twitter.com/bvDEa4tkrQ
El segundo piloto de Alpine luego encontró un buen ritmo de carrera, para sostenerse expectante dentro de los 12 primeros puestos. Finalmente, el retraso de Oscar Piastri y de Kimi Antonelli, sumado al abandono de Max Verstappen, Colapinto consiguió tres puntos y terminó adelante de Pierre Gasly (10°), su compañero de equipo.