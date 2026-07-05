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VIDEO Reviví la largada de Colapinto en Silverstone: pasó del puesto 19 al 14

El piloto argentino cerró con broche de oro un fin de semana complicado. Terminó noveno y volvió a sumar puntos vitales para Alpine.

PURO VÉRTIGO. Sacando relucir su muñeca, Colapinto se abrió espacio en Silverstone para redondear una maravillosa largada.
PURO VÉRTIGO. Sacando relucir su muñeca, Colapinto se abrió espacio en Silverstone para redondear una maravillosa largada. CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

Reafirmando que es un gran largador, el piloto argentino Franco Colapinto cimentó su enorme remontada en Silverstone después de superar a cinco rivales en los primeros 300 metros del Gran Premio de Gran Bretaña, en el que concluyó en la zona de puntos, con un inolvidable noveno puesto. 

El segundo piloto de Alpine luego encontró un buen ritmo de carrera, para sostenerse expectante dentro de los 12 primeros puestos. Finalmente, el retraso de Oscar Piastri y de Kimi Antonelli, sumado al abandono de Max Verstappen, Colapinto consiguió tres puntos y terminó adelante de Pierre Gasly (10°), su compañero de equipo. 

VIDEO Reviví la largada de Colapinto en Silverstone: pasó del puesto 19 al 14
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