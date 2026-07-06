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Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Colapinto después de brillar en Silverstone?

El argentino remontó 10 lugares para meterse en la zona de puntos del Gran Premio de Gran Bretaña. Así sigue el calendario europeo de la categoría.

DESEMPEÑO. Pese a un mal inicio del fin de semana, Colapinto coronó su paso por Silverstone con un meritorio 9° puesto.
DESEMPEÑO. Pese a un mal inicio del fin de semana, Colapinto coronó su paso por Silverstone con un meritorio 9° puesto. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras su noveno puesto en Silverstone, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 del 17 al 19 de julio en el Gran Premio de Bélgica.
  • Colapinto logró un valioso noveno lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña remontando diez posiciones. Antes de Bélgica, participará en el Festival de la Velocidad de Goodwood.
  • El Gran Premio de Hungría a finales de julio cerrará la primera mitad del campeonato antes del receso de verano, clave para el desarrollo y preparación de las escuderías.
Resumen generado con IA

Luego de notable desempeño en Silverstone, que le permitió rescatar puntos valiosos, Franco Colapinto ya tiene fecha para volverá correr en la F-1: en 15 días, el piloto argentino girará en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, en el Gran Premio de Bélgica.

El calendario de la Fórmula 1 no estipula una fecha para el próximo fin de semana, ya que se celebrará el histórico Festival de la Velocidad de Goodwood. En ese evento, Colapinto manejará el Lotus E20, que ya condujo en su exhibición en Buenos Aires, y el domingo 12 lo hará sobre el monoplaza de Alpine.

GP de Gran Bretaña: Colapinto remontó 10 lugares y terminó 9° en Silverstone

GP de Gran Bretaña: Colapinto remontó 10 lugares y terminó 9° en Silverstone

El regreso oficial a la competencia se producirá del 17 al 19 de julio, fecha en la que se disputará el histórico Gran Premio de Bélgica. La actividad iniciará el viernes, con la primera sesión de entrenamiento, a partir de las 8.30 y la FP2 será desde las 12. El sábado se cerrarán los ensayos a las 7.30, dándole paso a la clasificación a partir de las 11. Finalmente, la carrera principal, pactada a 44 vueltas, se pondrá en marcha el domingo a las 10.

Qué cambió para Colapinto en Silverstone

Qué cambió para Colapinto en Silverstone

El exigente calendario de la F-1 llevará a fines de mes a Colapinto hasta el Gran Premio de Hungría, que se correrá del 24 al 26 de julio. Este compromiso marcará el final de la primera parte del campeonato de la F-1 antes del descanso por las vacaciones de verano, parate que le permitirá a los equipos alistar sus máquinas para la etapa final de la temporada. Por eso, la competencia se reanudará recién del 21 al 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos.

VIDEO Reviví la largada de Colapinto en Silverstone: pasó del puesto 19 al 14

Días, horarios y TV del GP de Bélgica de la Fórmula 1

Viernes 17 de julio

8.30: pruebas libres

12: pruebas libres

Sábado 18 de julio

7.30: pruebas libres

11: clasificación

Domingo 19 de julio

10: carrera

Toda la actividad del fin de semana de la Fórmula 1 será transmitida para Argentina y América Latina por Fox Sports y Disney+ Premium.

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