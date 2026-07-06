Fórmula 1: ¿Cuándo vuelve a correr Colapinto después de brillar en Silverstone?

El exigente calendario de la F-1 llevará a fines de mes a Colapinto hasta el Gran Premio de Hungría, que se correrá del 24 al 26 de julio. Este compromiso marcará el final de la primera parte del campeonato de la F-1 antes del descanso por las vacaciones de verano, parate que le permitirá a los equipos alistar sus máquinas para la etapa final de la temporada. Por eso, la competencia se reanudará recién del 21 al 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos.