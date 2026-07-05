Deportes

GP de Gran Bretaña: Colapinto remontó 10 lugares y terminó 9° en Silverstone

SÓLIDO. Pese a los inconvenientes que tuvo en la clasificación, Colapinto tuvo un buen ritmo de carrera en Silverstone.
SÓLIDO. Pese a los inconvenientes que tuvo en la clasificación, Colapinto tuvo un buen ritmo de carrera en Silverstone. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino de Alpine había largado 19° y se vio beneficiado por el abandono de Verstappen y una sanción contra Antonelli. Leclerc se quedó con la carrera.

Hace 2 Hs
13:02 hs

La descomunal largada de Colapinto: pasó del 19° al 14°

12:53 hs

Colapinto terminó en el noveno puesto en una remontada espectacular

Posiciones finales del Gran Premio de Gran Bretaña de la F-1

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Oscar Piastri (McLaren)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Checo Pérez (Cadillac)
  16. Kimi Antonelli (Mercedes)
  17. Valtteri Bottas (Cadillac)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Max Verstappen (Red Bull) – DNF
  21. Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
  22. Alex Albon (Williams) – DNF
Colapinto terminó en el noveno puesto en una remontada espectacular
12:33 hs

Final con safety car y Colapinto terminó en la zona de puntos

En una carrera marcada por el abandono de Max Verstappen, que obligó a un cierre con safety car, Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto remotó al menos nueve puestos para terminar entre los 10 pilotos que suman puntos, a la espera de que una sanción sobre Kimi Antonelli le permita acceder al noveno lugar. 

Final con safety car y Colapinto terminó en la zona de puntos
12:23 hs

Se despistó Verstappen y hay safety car: Colapinto sube al puesto 11°

A falta de cinco vueltas para el cierre del Gran Premio de Gran Bretaña, Max Verstappen se despistó y provocó el ingreso del safety car. Además, el argentino Franco Colapinto se mantiene en el puesto 11°.

12:19 hs

Una falla en la suspensión relegó a Antonelli

El piloto italiano Kimi Antonelli sufrió una falla en la suspensión y debió ingresar a boxes, lo que provocó que cayera desde el 2° puesto al 10° y quedó a segundos de Franco Colapinto y de Pierre Gasly, que lo siguen en los puestos 11° y 12°.

11:50 hs

Colapinto cambió neumáticos y volvió en el pusto 11°

El argentio Franco Colapinto (Alpine) ingresó a boxes en la vuelta 23 para renovar sus neumáticos con compuestos duros. En su regreso a la pista, se ubicó en el puesto 11°, detrás de Gabriel Bortoleto (Audi).

11:38 hs

Antonelli aprovechó el cambio de neumáticos para llegar al puesto 1°

11:23 hs

Salida falsa de Hamilton y sanción de 5 segundos para el piloto de Ferrari

11:13 hs

Colapinto completó una buena largada y recuperó cuatro puestos

El piloto argentino Franco Colapinto repitió una buena largada en Silverstone y antes de la primera vuelta ya se ubicó en el puesto 15° del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Charles Leclerc y Lewis Hamilton aprovecharon para superar a Kimi Antonelli, que cayó al puesto 3°. 

11:05 hs

Largó el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

10:57 hs

Comienza la cuenta regresiva para la largada del GP de Gran Bretaña en Silverstone

Franco Colapinto largará desde el puesto 19 y necesita repertir la buena largada de la carrera sprint para tener alguna chance de pelear por los puestos que otorgarán puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. 

10:15 hs

Los pilotos comienzan a llegar a la grilla de largada de Silverstone

Luego del drivers parade en la que los pilotos recorrieron el circuito en kartings de bloques, los autos comienzan a ubicarse en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. 

Los pilotos comienzan a llegar a la grilla de largada de Silverstone
10:04 hs

Así luce Silverstone para recibir al GP de Gran Bretaña de la F-1

Con 5,891 metros, el mítico circuito de Silverstone recibirá hoy al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que contempla 52 vueltas al trazado. 

Así luce Silverstone para recibir al GP de Gran Bretaña de la F-1
09:35 hs

VIDEO: el paseo en karting de Colapinto junto a Verstappen, Gasly y Lawson

09:22 hs

VIDEO: el trompo que estropeó la clasificación de Colapinto en Silverstone

08:58 hs

Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

En la novena carrera de la temporada, Franco Colapinto (Alpine) deberá luchar desde el fondo, después de un sábado complejo en las pruebas de clasificación, que le valieron el puesto 19° en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se correrá hoy, desde las 11, en el mítico circuito de Silverstone. Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocuparán los primeros tres puestos de la parrilla. Pierre Gasly (Alpine) lo hará desde el puesto 12°.

Temas Fernando AlonsoFórmula 1Fox SportsArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

Más acoples por menos representatividad

Más acoples por menos representatividad

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Comentarios