GP de Gran Bretaña: Colapinto remontó 10 lugares y terminó 9° en Silverstone

La descomunal largada de Colapinto: pasó del 19° al 14°
Mención especial para el PEDAZO de largada que se mandó Franco Colapinto hoy en Silverstone.— Alpine ARG(@AlpineArg_) July 5, 2026
Pasó de P19 a P14 y terminó la carrera con 5 posiciones más. Locura lo de este tipo hoy pic.twitter.com/bvDEa4tkrQ
Colapinto terminó en el noveno puesto en una remontada espectacular
Posiciones finales del Gran Premio de Gran Bretaña de la F-1
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Max Verstappen (Red Bull) – DNF
- Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
- Alex Albon (Williams) – DNF
Final con safety car y Colapinto terminó en la zona de puntos
En una carrera marcada por el abandono de Max Verstappen, que obligó a un cierre con safety car, Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto remotó al menos nueve puestos para terminar entre los 10 pilotos que suman puntos, a la espera de que una sanción sobre Kimi Antonelli le permita acceder al noveno lugar.
Se despistó Verstappen y hay safety car: Colapinto sube al puesto 11°
A falta de cinco vueltas para el cierre del Gran Premio de Gran Bretaña, Max Verstappen se despistó y provocó el ingreso del safety car. Además, el argentino Franco Colapinto se mantiene en el puesto 11°.
Una falla en la suspensión relegó a Antonelli
El piloto italiano Kimi Antonelli sufrió una falla en la suspensión y debió ingresar a boxes, lo que provocó que cayera desde el 2° puesto al 10° y quedó a segundos de Franco Colapinto y de Pierre Gasly, que lo siguen en los puestos 11° y 12°.
Colapinto cambió neumáticos y volvió en el pusto 11°
El argentio Franco Colapinto (Alpine) ingresó a boxes en la vuelta 23 para renovar sus neumáticos con compuestos duros. En su regreso a la pista, se ubicó en el puesto 11°, detrás de Gabriel Bortoleto (Audi).
Antonelli aprovechó el cambio de neumáticos para llegar al puesto 1°
Salida falsa de Hamilton y sanción de 5 segundos para el piloto de Ferrari
Lewis Hamilton has been given a five-second penalty for a false start— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
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Colapinto completó una buena largada y recuperó cuatro puestos
El piloto argentino Franco Colapinto repitió una buena largada en Silverstone y antes de la primera vuelta ya se ubicó en el puesto 15° del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Charles Leclerc y Lewis Hamilton aprovecharon para superar a Kimi Antonelli, que cayó al puesto 3°.
Largó el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1
Comienza la cuenta regresiva para la largada del GP de Gran Bretaña en Silverstone
Franco Colapinto largará desde el puesto 19 y necesita repertir la buena largada de la carrera sprint para tener alguna chance de pelear por los puestos que otorgarán puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
Los pilotos comienzan a llegar a la grilla de largada de Silverstone
Luego del drivers parade en la que los pilotos recorrieron el circuito en kartings de bloques, los autos comienzan a ubicarse en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
Así luce Silverstone para recibir al GP de Gran Bretaña de la F-1
Con 5,891 metros, el mítico circuito de Silverstone recibirá hoy al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que contempla 52 vueltas al trazado.
VIDEO: el paseo en karting de Colapinto junto a Verstappen, Gasly y Lawson
Colapinto, Verstappen y Gasly saben divertirse en la previa del #BritishGP...— SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026
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VIDEO: el trompo que estropeó la clasificación de Colapinto en Silverstone
Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
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Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1
Lo que tenés que saber
En la novena carrera de la temporada, Franco Colapinto (Alpine) deberá luchar desde el fondo, después de un sábado complejo en las pruebas de clasificación, que le valieron el puesto 19° en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se correrá hoy, desde las 11, en el mítico circuito de Silverstone. Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocuparán los primeros tres puestos de la parrilla. Pierre Gasly (Alpine) lo hará desde el puesto 12°.