Franco Colapinto reveló cuál fue el momento más difícil de su carrera en la Fórmula 1: "De repente todo fue un desastre"

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto reveló que su choque en el GP de Las Vegas 2024 fue el momento más duro de su carrera en F1 porque afectó su continuidad tras destruir el auto.
- Tras debutar con éxito en Williams, el impacto de 50G en Las Vegas obligó al argentino a correr las últimas fechas de 2024 con piezas viejas y un auto menos competitivo.
- Superar esa adversidad fortaleció mentalmente a Colapinto, lo que impulsó su crecimiento como piloto de reserva y su posterior consolidación actual en la escudería Alpine.
El presente de Franco Colapinto en Alpine muestra a un piloto cada vez más consolidado en la Fórmula 1. Sin embargo, el argentino recordó que su camino hacia la máxima categoría estuvo lejos de ser lineal y reveló cuál fue el momento más duro que le tocó atravesar desde que debutó en la categoría.
En una entrevista con Motorsport.com, Colapinto aseguró que el accidente que sufrió durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2024 marcó un antes y un después en su carrera, no solo por el impacto deportivo, sino también por las consecuencias que tuvo en su futuro dentro de la F1.
El argentino llegó a Williams en circunstancias inesperadas. Después del fuerte accidente de Logan Sargeant en los entrenamientos de Zandvoort, la escudería decidió reemplazar al estadounidense por Colapinto para las últimas carreras de la temporada 2024. Con apenas un test de postemporada en Abu Dhabi y una práctica libre en Silverstone como experiencia previa al volante de un Fórmula 1, tuvo que adaptarse de manera acelerada a la categoría.
Pese a ese contexto, su estreno fue prometedor. Terminó 12° en Monza, luego consiguió meterse en la Q3 y sumar puntos en apenas su segunda carrera, además de quedar muy cerca de repetir ese resultado en Singapur antes de volver a puntuar en Austin.
"Mi ejemplo fue bastante impactante. Empecé mi carrera en F1 y en mi segunda carrera entré inmediatamente en Q3 y sumé puntos. La tercera carrera fue en una pista súper difícil en Singapur y casi volví a sumar puntos. Luego sumé puntos en Austin, así que fue un comienzo increíble", recordó.
Ese rendimiento despertó el interés de varios equipos, ya que Williams ya tenía definida su alineación para la temporada siguiente con Alexander Albon y Carlos Sainz. Colapinto necesitaba mostrarse para encontrar un asiento en 2025, pero todo cambió en Las Vegas.
Durante la segunda parte de la clasificación, el argentino rozó el muro en la curva 15 y terminó protagonizando un fuerte impacto de 50G contra las defensas. "Después tuve este accidente en Las Vegas y de repente todo fue un desastre. Todo el mundo de repente se olvidó de todo", lamentó.
Aunque reconoce que el choque fue un error propio, explicó que le resultó frustrante que ese episodio opacara todo lo que había construido en apenas unas pocas carreras.
"Sí creo que sos tan bueno como tu última carrera, pero fue molesto que todo el esfuerzo y las cosas buenas de repente llegaran a su fin por un simple error de novato. Al fin y al cabo, todavía estaba aprendiendo. Nunca había conducido un coche de F1 antes, aparte de medio día en Abu Dhabi. No es una excusa, pero me mostró lo rápido que pueden cambiar las cosas en F1", reflexionó.
El problema que complicó su futuro en la Fórmula 1
Para Colapinto, el accidente fue todavía más difícil por sus consecuencias. El Williams quedó seriamente dañado y el equipo no pudo reconstruirlo con las últimas especificaciones para las dos carreras finales del campeonato.
"Tuve que correr con piezas antiguas en las dos últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi porque después de ese accidente en Vegas el auto quedó destruido", explicó.
Eso significó competir con un monoplaza menos competitivo justo cuando debía convencer a otros equipos de que merecía seguir en la Fórmula 1.
"Se me acababa el tiempo, aún no tenía un nuevo contrato y entonces querés hacerlo bien para demostrar tu valía. Pero de repente sabés que no podés porque tenés un coche que es tres décimas más lento. Eso fue complicado para mí, creo que la experiencia más complicada hasta ahora, pero todas esas cosas te hacen realmente fuerte", señaló.
El piloto también reveló que el aspecto mental de la Fórmula 1 fue uno de los desafíos más grandes que encontró al llegar a la categoría.
"La curva de aprendizaje es impactante. Cuando hice mis primeras carreras con Williams estaba agotado después de cada fin de semana por la cantidad de cosas con las que tenía que lidiar. Son las cosas que nadie ve. La F1 es un deporte hermoso y es lo que soñamos toda la vida, pero cuando llegás allí muchas cosas cambian y también tenés que cambiarte un poco a vos mismo", aseguró.
Después de pasar gran parte de 2025 como piloto de reserva de Alpine antes de regresar a la parrilla tras el Gran Premio de Miami, Colapinto considera que ese período fue determinante para su crecimiento.
"El año pasado entendí muchas cosas y crecí mucho más rápido como piloto. Fue una época dura para mí, pero me hizo mucho más fuerte y mentalmente más resistente. Aunque parece que estoy mejorando más en 2026, realmente creo que 2025 fue el año en el que más evolucioné", concluyó.