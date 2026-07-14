Franco Colapinto reveló cuál fue el momento más difícil de su carrera en la Fórmula 1: "De repente todo fue un desastre"

"Sí creo que sos tan bueno como tu última carrera, pero fue molesto que todo el esfuerzo y las cosas buenas de repente llegaran a su fin por un simple error de novato. Al fin y al cabo, todavía estaba aprendiendo. Nunca había conducido un coche de F1 antes, aparte de medio día en Abu Dhabi. No es una excusa, pero me mostró lo rápido que pueden cambiar las cosas en F1", reflexionó.