Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

Resumen para apurados
- Lionel Messi clasificó a Argentina a las semifinales del Mundial 2026 en EE. UU. tras vencer a Suiza, rompiendo un nuevo récord y manteniendo vivo el sueño del título.
- El pase se logró luego de un disputado partido frente a Suiza. En la zona mixta, un Messi motivado destacó que el plantel argentino no se cansa de seguir haciendo historia.
- Este triunfo consolida el legado de Messi y posiciona a Argentina ante un histórico cruce contra Inglaterra en semifinales, renovando la ilusión de un nuevo campeonato.
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