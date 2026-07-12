Mundial 2026

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

Tras eliminar a Suiza, fue el último en salir por la zona mixta y dejó en claro que todavía quiere más: “Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia”.

¡ES MESSI! Su carrera se convirtió hace tiempo en una colección de marcas, pero quizás ninguna estadística alcance para explicar completamente lo que está haciendo.
¡ES MESSI! Su carrera se convirtió hace tiempo en una colección de marcas, pero quizás ninguna estadística alcance para explicar completamente lo que está haciendo. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi clasificó a Argentina a las semifinales del Mundial 2026 en EE. UU. tras vencer a Suiza, rompiendo un nuevo récord y manteniendo vivo el sueño del título.
  • El pase se logró luego de un disputado partido frente a Suiza. En la zona mixta, un Messi motivado destacó que el plantel argentino no se cansa de seguir haciendo historia.
  • Este triunfo consolida el legado de Messi y posiciona a Argentina ante un histórico cruce contra Inglaterra en semifinales, renovando la ilusión de un nuevo campeonato.
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