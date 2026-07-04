La bronca de Franco Colapinto después del despiste que arruinó su clasificación en el GP de Gran Bretaña

El foco ahora estará puesto en analizar la telemetría para determinar si la pérdida de control respondió a un error de conducción, a una ráfaga de viento o a un inconveniente mecánico. Mientras tanto, Colapinto deberá afrontar el Gran Premio desde el fondo de la parrilla e intentar una remontada en una carrera que promete ser exigente en uno de los circuitos más veloces del calendario.