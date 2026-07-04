La bronca de Franco Colapinto después del despiste que arruinó su clasificación en el GP de Gran Bretaña

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 del GP de Gran Bretaña al despistar con su Alpine en Silverstone tras perder imprevistamente el control.
- El despiste ocurrió en una curva rápida que se transita a fondo. Previamente, Colapinto había terminado 12° en la Sprint y el equipo Alpine había mejorado la puesta a punto.
- Colapinto largará el Gran Premio desde el fondo de la grilla e intentará remontar posiciones, mientras el equipo analiza la telemetría para determinar la causa del despiste.
Franco Colapinto cerró con frustración la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. Cuando buscaba mejorar su tiempo en el último intento de la Q1, el piloto argentino perdió el control del Alpine en una curva de alta velocidad, hizo un trompo y quedó eliminado antes de poder completar una vuelta rápida.
La decepción fue evidente apenas se bajó del auto. El argentino reconoció que todavía no encuentra una explicación para el incidente que lo privó de pelear por un lugar en la Q2, justo cuando el equipo había logrado mejorar el rendimiento del monoplaza respecto de la carrera Sprint.
"Todavía no sé por qué perdí el control de la parte trasera de esa manera. Es un poco difícil saber qué pudo haber pasado. Revisé algunos datos, pero no todos", explicó Colapinto en declaraciones a ESPN.
El despiste se produjo en una de las curvas más rápidas del circuito de Silverstone, un sector que se transita con el acelerador a fondo. Según el piloto de Alpine, la pérdida de adherencia fue tan repentina que apenas tuvo margen para reaccionar.
Franco's wild ride in super slo-mo #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yc9vfIS24R— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
"Fue rarísimo. Parece lo de Max en Austria. Doblé y, apenas doblé, perdí de golpe la parte trasera. No entiendo bien por qué pasó, la razón todavía no la sé. Vamos a mirar la data e intentar entender un poco. Es una curva que se hace a fondo y es muy raro lo que pasó", describió.
La eliminación resultó todavía más dolorosa porque la jornada había comenzado con mejores perspectivas. Horas antes, Colapinto había protagonizado una buena remontada en la carrera Sprint, donde avanzó dos posiciones para terminar 12°, y el equipo había introducido modificaciones que parecían haber mejorado el comportamiento del A526.
"Es una pena porque me sentía mejor. Habíamos hecho cambios positivos después de la carrera Sprint, en la que había encontrado un buen ritmo. Hoy fue un día muy malo de vuelta", resumió.
El foco ahora estará puesto en analizar la telemetría para determinar si la pérdida de control respondió a un error de conducción, a una ráfaga de viento o a un inconveniente mecánico. Mientras tanto, Colapinto deberá afrontar el Gran Premio desde el fondo de la parrilla e intentar una remontada en una carrera que promete ser exigente en uno de los circuitos más veloces del calendario.