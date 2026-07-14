Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Bahréin y crece la tensión en Medio Oriente

Resumen para apurados
- Irán atacó con misiles el cuartel de la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin y dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz, como represalia a bombardeos previos de Washington.
- El ataque ocurrió tras una ofensiva de cinco horas de EE.UU. contra bases iraníes y las declaraciones de Trump sobre restablecer un cerco marítimo en la región de Ormuz.
- La escalada militar en el Golfo Pérsico alcanza un punto crítico que amenaza la seguridad del comercio global de crudo y profundiza la inestabilidad en Medio Oriente.
La escalada militar en el Golfo Pérsico ha alcanzado un punto crítico. Medios estatales de Teherán confirmaron que misiles de las fuerzas armadas de Irán impactaron directamente contra el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, cuya base de operaciones se encuentra estratégicamente posicionada en Bahréin. Este ataque representa una represalia inmediata ante la reciente ofensiva aérea norteamericana en territorio persa y la polémica declaración del mandatario Donald Trump, quien aseguró que Washington se encuentra “restableciendo” un cerco marítimo en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.
La respuesta bélica de la Guardia Revolucionaria iraní no se limitó al enclave militar en Bahréin. En las aguas del estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales de hidrocarburos más transitadas del planeta, dos buques petroleros con bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) —el Mombasa y el Al Bahiyah— fueron alcanzados por proyectiles. Según los reportes iniciales, las explosiones provocaron la muerte de un tripulante y dejaron al menos ocho heridos de diversa gravedad.
Desde Teherán, las autoridades de la Guardia Revolucionaria defendieron la legitimidad de sus acciones argumentando que ambas embarcaciones “ignoraron repetidas advertencias”. En un comunicado oficial, la cúpula militar iraní fue contundente al manifestar: “Eligieron atravesar una zona minada y, por lo tanto, fueron atacadas y deshabilitadas”.
Por su parte, el Ministerio de Defensa emiratí condenó enfáticamente la agresión contra el transporte civil de carga. La administración de los EAU tildó el incidente de “descarado” y alertó sobre las severas repercusiones internacionales del bombardeo. “Tales actos constituyen una escalada peligrosa y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”, indicaron las autoridades del país aliado de Washington. Asimismo, las fuerzas de defensa emiratíes informaron que sus sistemas de interceptación aérea neutralizaron varios proyectiles enemigos, manteniendo bajo control la seguridad local, aunque lamentaron que “Los restos caídos también provocaron la muerte de un civil de nacionalidad asiática”.
Este cruce de fuego se desató pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) diera por finalizada una masiva campaña de bombardeos de cinco horas de duración sobre posiciones iraníes clave, tales como Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.
De acuerdo con el Pentágono, el propósito fundamental de esta incursión fue mermar de manera definitiva la capacidad militar iraní para hostigar a la flota comercial de Occidente. “Las fuerzas del Centcom emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y sus capacidades marítimas”, explicaron voceros oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Antes de que el conflicto escalara con el bombardeo en Bahréin, Donald Trump se había mostrado desafiante respecto a las operaciones en curso. “Los estamos golpeando muy duro. Y continuará. Veremos qué pasa”, sentenció el presidente norteamericano para justificar la presión militar contra el régimen teocrático.
Disputa geopolítica por el control energético mundial en el estrecho de Ormuz
La colisión armada entre ambos países gira en torno al dominio de la navegación en el estrecho de Ormuz, un canal por donde fluye tradicionalmente la quinta parte del gas y crudo del mercado mundial. Recientemente, el presidente estadounidense advirtió en Truth Social: “El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán”. Bajo este nuevo esquema, Estados Unidos pretende cobrar un arancel de protección del 20% sobre las cargas de los navíos autorizados a cruzar, impidiendo el paso exclusivo de naves iraníes, una medida unilateral que rompe el principio histórico de libre navegación.
Ante las amenazas económicas, el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, restó dramatismo a la cancelación de la exención de sanciones por parte de la Casa Blanca. Mediante su canal oficial de Telegram, Paknejad subrayó que Teherán cuenta con blindajes financieros consolidados desde hace años para neutralizar el impacto del bloqueo estadounidense, asegurando que el flujo de sus exportaciones de crudo se mantendrá con absoluta normalidad.