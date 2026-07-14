Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Bahréin y crece la tensión en Medio Oriente

Por su parte, el Ministerio de Defensa emiratí condenó enfáticamente la agresión contra el transporte civil de carga. La administración de los EAU tildó el incidente de “descarado” y alertó sobre las severas repercusiones internacionales del bombardeo. “Tales actos constituyen una escalada peligrosa y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”, indicaron las autoridades del país aliado de Washington. Asimismo, las fuerzas de defensa emiratíes informaron que sus sistemas de interceptación aérea neutralizaron varios proyectiles enemigos, manteniendo bajo control la seguridad local, aunque lamentaron que “Los restos caídos también provocaron la muerte de un civil de nacionalidad asiática”.