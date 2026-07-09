Guerra en Medio Oriente: Trump ataca a Irán y trata de acercarse a la OTAN

TEHERÁN, Irán.- Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, luego de la promesa del presidente Donald Trump de “golpear duro” a la república islámica. Aunque Trump ordenó las represalias contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombardeos acabe pronto y dejó la puerta abierta a “nuevas conversaciones”.
Las fuerzas estadounidenses “han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en X.
Washington “responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial”, indicó. La agencia de noticias iraní IRNA dijo que se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar.
“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en redes sociales junto a una imagen de un aparente bombardeo en un sitio iraní.
Antes de ordenar los ataques, el presidente estadounidense había dicho que el cese al fuego con Irán había terminado. Los mediadores Pakistán y Qatar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.
El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto de Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Teherán quiere controlar Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados.
Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.
Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes. Teherán respondió atacando a países del Golfo, aliados de Washington.
“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.
Trump además advirtió: “Esta noche les vamos a dar duro”. Más tarde afirmó que esperaba que los enfrentamientos terminaran rápido.
Sus declaraciones impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte saltó un 5,21% hasta 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.
“Medidas inmediatas”
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a “tomar medidas inmediatas para desescalar” y a reanudar el diálogo.
Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro qatarí hablaron por teléfono el miércoles y “resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales”.
La agencia estatal IRNA reportó la muerte de un miembro de los Guardias de la Revolución y que al menos ocho efectivos de las fuerzas armadas iraníes murieron en los ataques. El ministerio de Relaciones Exteriores dijo que sitios de monitoreo y observación habían sido golpeados en la costa sur.
El mando estadounidense en Medio Oriente (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.
Los bombardeos tenían como objetivo “degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial”, aseveró.
El fantasma de la guerra
El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer “graves” violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní.
Washington revocó las exenciones que permitían ciertas ventas de crudo mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto. “Las acciones de Irán en el estrecho fueron inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, declaró un funcionario estadounidense.
Mano suave y amistad
A la vez, Trump ofreció a los aliados de la OTAN un inesperado y cálido abrazo cuando concluyeron una cumbre clave, después de haber arremetido contra los socios europeos reprochándoles la falta de ayuda en la guerra contra Irán.
Fue un giro abrupto en cuestión de pocas horas, que ilustró la amplia gama de emociones exhibidas por el voluble líder estadounidense.
“Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, dijo Trump a los periodistas tras la reunión a puerta cerrada de 32 jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara.
Trump les aseguró que Estados Unidos permanecerá en la alianza militar: “Queremos seguir con ustedes”, dijo, según contó una fuente presente en la sesión. Y eso se reflejó en la declaración final, en la que los líderes de la OTAN reafirmaron su “férreo compromiso” con la cláusula de asistencia mutua consagrada en el Artículo 5 del tratado de la alianza.
“Un ataque contra uno es un ataque contra todos”, señalaba, con una formulación que busca calmar las preocupaciones sobre el compromiso de Washington. La jornada había empezaro con Trump repartiendo ataques contra la soberanía danesa de Groenlandia, el gasto militar español y la falta de ayuda de sus socios en la guerra contra Irán.
“No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán”, aseguró.
Sin embargo, una vez que Trump se reunió cara a cara con los dirigentes a puerta cerrada, su tono cambió notablemente.
“Hay un fuerte contraste entre lo que dice en público y lo que realmente dice en privado”, declaró a la agencia AFP una fuente presente en la reunión.