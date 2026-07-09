Guerra en Medio Oriente: Trump ataca a Irán y trata de acercarse a la OTAN

Trump les aseguró que Estados Unidos permanecerá en la alianza militar: “Queremos seguir con ustedes”, dijo, según contó una fuente presente en la sesión. Y eso se reflejó en la declaración final, en la que los líderes de la OTAN reafirmaron su “férreo compromiso” con la cláusula de asistencia mutua consagrada en el Artículo 5 del tratado de la alianza.