Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego "se ha terminado"

"Gente enferma"

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, a principios de esta semana, el presidente estadounidense dijo que para él, el alto al fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios iraníes de "basura" y "gente enferma". Acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril.