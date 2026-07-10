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Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego "se ha terminado"

En los últimos dos días, nuevos ataques entre ambas partes reavivaron la tensión en el Golfo Pérsico y dejaron al menos 14 muertos en territorio iraní.

Donald Trump, presidente de EEUU.
Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este viernes, el presidente de EE.UU. Donald Trump anunció que retomará las negociaciones con Irán tras nuevos ataques en el Golfo Pérsico, pero dio por terminado el alto al fuego.
  • La decisión sigue a ataques mutuos que dejaron 14 muertos en Irán, violando el memorando del 17 de junio que buscaba liberar el estrecho de Ormuz y discutir el programa nuclear.
  • Trump amenazó con intensificar los ataques si persisten las agresiones. El reinicio del diálogo dependerá de Teherán, en un escenario de creciente tensión militar en la región.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, dijo este viernes que su país aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero reiteró que el alto al fuego acordado el mes pasado ya terminó. En los dos últimos días, intercambios de ataques en el Golfo Pérsico han causado la muerte de al menos 14 personas en territorio iraní y vuelto a encender las alarmas en la región.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto al fuego SE HA TERMINADO", escribió Trump en Truth Social. Ambos países firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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Teherán sostiene que las acciones estadounidenses de los últimos días "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado, aunque para Trump el acuerdo ya no existe, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales. 

Antes pasó algo similar: el 8 de abril se alcanzó una tregua que puso fin a semanas de guerra tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán que desató el conflicto el 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

"Gente enferma"

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, a principios de esta semana, el presidente estadounidense dijo que para él, el alto al fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios iraníes de "basura" y "gente enferma". Acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril.

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Trump también dijo en Ankara que hablaría con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han estado tratando con los iraníes, pero insistió en que dependía de Teherán volver a la mesa. 

Ambas partes se atacaron en varias ocasiones esta semana: Teherán apuntó contra barcos comerciales y Washington llevó a cabo bombardeos en represalia, e Irán atacó activos estadounidenses en países de Medio Oriente con drones y misiles.

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