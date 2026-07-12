Irán amplió su ofensiva y atacó Omán, Jordania y otros países del Golfo con drones y misiles

Una fuente de seguridad omaní informó que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones", según la agencia oficial omaní de noticias ONA, que además indicó que el sultanato condenó y repudió estos ataques, y que está "tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a estos acontecimientos y preservar la seguridad del país y de sus residentes", consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.