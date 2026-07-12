Mundo

Irán amplió su ofensiva y atacó Omán, Jordania y otros países del Golfo con drones y misiles

La represalia iraní tras el ataque de Estados Unidos alcanzó territorios con presencia militar estadounidense.

Respuesta de Irán tras ataques de EEUU en territorio iraní. FOTO X @ECSaharaui__
Respuesta de Irán tras ataques de EEUU en territorio iraní. FOTO X @ECSaharaui__
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Irán atacó este domingo con drones y misiles a Omán, Jordania y otros países del Golfo Pérsico que albergan bases de EE.UU., en represalia por recientes bombardeos de Washington.
  • La ofensiva ocurre tras la ruptura de la tregua y ataques de EE.UU. por la agresión a un buque en el estrecho de Ormuz. Jordania y Qatar confirmaron daños y heridos leves.
  • Esta escalada eleva la tensión regional a niveles críticos. Jordania advirtió que defenderá su soberanía, mientras EE.UU. amenaza con una respuesta militar de gran alcance.
Resumen generado con IA

Omán y Jordania confirmaron que sus territorios fueron atacado por drones y misiles iraníes este domingo, en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Tras el ataque estadounidense a Irán, provocado por la agresión contra una embarcación con bandera de Chipre que cruzaba en estrecho de Ormuz, la república islámica lanzó una ofensiva contra todos los países del golfo Pérsico y Jordania, que tienen bases con presencia estadounidense en esos países, en represalia.

Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina

Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina

Una fuente de seguridad omaní informó que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones", según la agencia oficial omaní de noticias ONA, que además indicó que el sultanato condenó y repudió estos ataques, y que está "tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a estos acontecimientos y preservar la seguridad del país y de sus residentes", consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

La acción no atribuida contra Omán se produce pocas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitara Mascate para conversar con responsables omaníes y qataríes sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz.

Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego "se ha terminado"

Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego se ha terminado

Por su parte Qatar, país mediador entre Washington y Teherán, también fue objeto de acciones lanzadas por Irán, que han provocado al menos tres heridos, entre ellos un niño, por la caída de metralla como resultado de la intercepción de los proyectiles iraníes.

Además, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania tambíen han sido blanco esta madrugada de los ataques iraníes.

Tres misiles iraníes caen en Jordania

El ejército jordano aseguró que tres misiles procedentes de Irán cayeron este domingo en varios puntos del país.

Las Fuerzas Armadas -citando una fuente militar oficial anónima del Mando General del Ejército- afirmó en un comunicado que "tres misiles procedentes de territorio iraní cayeron al amanecer de hoy, domingo, en varios puntos del territorio del Reino, sin que se registraran víctimas humanas y con daños materiales menores".

El Ejército apuntó que no permitirán que el espacio aéreo ni el territorio del reino sean utilizados como "escenario de conflictos que amenacen su seguridad y estabilidad, y que responderán con firmeza a cualquier amenaza que afecte a la soberanía del Estado, la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos".

Jordania, que alberga bases con presencia estadounidense en el país, fue también objetivo de un ataque iraní hace tres días.

Temas IránEl PaísJordaniaEstados UnidosFuerzas ArmadasOmánOrmuzGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jamenei promete venganza y Trump habla de “destrucción”

Jamenei promete venganza y Trump habla de “destrucción”

Estados Unidos bombardeó nuevos objetivos en Irán: se rompe el acuerdo impulsado por Trump

Estados Unidos bombardeó nuevos objetivos en Irán: se rompe el acuerdo impulsado por Trump

Miles de iraníes despidieron a Alí Jamenei en Mashhad en medio de una creciente tensión con EEUU

Miles de iraníes despidieron a Alí Jamenei en Mashhad en medio de una creciente tensión con EEUU

Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina

Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina

Lo más popular
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza
1

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
2

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer
3

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza
4

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City
5

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

Ranking notas premium
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”
2

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
3

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
4

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
¿Vuelve otra ola polar a la Argentina? Qué anticipan los especialistas para lo que queda del invierno

¿Vuelve otra ola polar a la Argentina? Qué anticipan los especialistas para lo que queda del invierno

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

Comentarios