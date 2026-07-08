Trump canceló el acuerdo con Irán y crece la tensión en el mundo

El pacto interino de cese al fuego, alcanzado el pasado 17 de junio bajo la mediación de Pakistán, pretendía establecer una ventana de 60 días para negociar un acuerdo de paz permanente. Sin embargo, el proceso colapsó tras el fracaso de las conversaciones indirectas en Qatar la semana pasada. La parálisis diplomática derivó en una nueva ofensiva militar el martes, cuando el ejército norteamericano ejecutó bombardeos contra posiciones en Irán, provocando una contraofensiva de Teherán hacia bases de Estados Unidos, en el golfo Pérsico. Tras estos incidentes, Trump arremetió verbalmente contra el país persa, calificándolo de “basura” y afirmando que está dirigido por “locos”.