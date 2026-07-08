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Trump canceló el acuerdo con Irán y crece la tensión en el mundo

El presidente de Estados Unidos sostuvo que el diálogo diplomático terminó.

MARCHA ATRÁS. Trump rechazó mantener nuevos acercamientos con las autoridades de Teherán.
MARCHA ATRÁS. Trump rechazó mantener nuevos acercamientos con las autoridades de Teherán. ARCHIVO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la cancelación del acuerdo con Irán debido al fracaso del diálogo diplomático, elevando al máximo la tensión internacional.
  • La tregua de 60 días colapsó tras el fracaso de negociaciones en Qatar, lo que derivó en ataques militares cruzados y la revocación de la licencia petrolera de Irán por EE.UU.
  • La medida de EE.UU. provocó un impacto económico inmediato, disparando el precio del crudo Brent un 5% y generando alta inestabilidad en los mercados financieros globales.
Resumen generado con IA

En un giro drástico que eleva al máximo las tensiones internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció formalmente la cancelación del memorando de entendimiento que buscaba frenar las hostilidades con Irán. El mandatario estadounidense aseguró que el mecanismo de diálogo diplomático “terminó” y enfatizó su rechazo a mantener nuevos acercamientos con el gobierno de Teherán.

El pacto interino de cese al fuego, alcanzado el pasado 17 de junio bajo la mediación de Pakistán, pretendía establecer una ventana de 60 días para negociar un acuerdo de paz permanente. Sin embargo, el proceso colapsó tras el fracaso de las conversaciones indirectas en Qatar la semana pasada. La parálisis diplomática derivó en una nueva ofensiva militar el martes, cuando el ejército norteamericano ejecutó bombardeos contra posiciones en Irán, provocando una contraofensiva de Teherán hacia bases de Estados Unidos, en el golfo Pérsico. Tras estos incidentes, Trump arremetió verbalmente contra el país persa, calificándolo de “basura” y afirmando que está dirigido por “locos”.

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Las declaraciones del líder estadounidense se dieron de manera previa a su participación en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, la capital turca. Acompañado por el secretario general del organismo, Mark Rutte, el presidente endureció su retórica hacia las autoridades iraníes.

“Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar con ellos”, sentenció Trump. “Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma, son personas crueles y violentas”, añadió el republicano, concluyendo que: “En lo que a mí respecta, tratar con ellos es simplemente una pérdida de tiempo. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

El jefe de Estado norteamericano argumentó que Irán distorsionó deliberadamente los compromisos asumidos en la tregua de junio. “Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de eso. Tienen algún problema, están chiflados”, fustigó.

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Como represalia inmediata y tras el ataque con proyectiles a tres buques petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz, zona crítica de bloqueos por parte de Teherán, Washington revocó la licencia especial que facultaba a Irán a comercializar su producción energética. Dicho permiso, otorgado por el Tesoro estadounidense el 22 de junio, extendía la autorización de venta hasta el 21 de agosto; no obstante, con la nueva directiva, se fijó el 17 de julio como límite estricto para finalizar cualquier transacción comercial vigente.

El impacto de las declaraciones de Trump

La cancelación del pacto provocó un fuerte impacto en la economía global de manera inmediata, ya que el precio del crudo Brent se disparó un 5%, alcanzando los U$S78 por barril, su mayor subida diaria desde finales de mayo.

Las bolsas mundiales y los precios de los bonos sufrieron caídas masivas debido a la repentina huida de los inversores hacia activos de menor riesgo. Los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años escalaron al 4,56% en su séptimo día de subidas. En Europa, los bonos de Alemania e Italia treparon al 3,06% y 3,9%, respectivamente.

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Esta inestabilidad financiera se ve agravada por informes oficiales que confirman que la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo desde 1983, dejando al mercado global en una posición de extrema vulnerabilidad ante futuras perturbaciones en el suministro energético derivadas del conflicto entre Trump e Irán.

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