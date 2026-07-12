Mientras Estados Unidos, sigue con sus ataques, Irán cierra Ormuz

La de ayer fue la tercera ronda de ataques contra Irán en la semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, “después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz”.