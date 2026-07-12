Mientras Estados Unidos, sigue con sus ataques, Irán cierra Ormuz

El ejército de Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán ayer, después de que Teherán “atacara descaradamente” a un portacontenedores en el estrecho de Ormuz.
La de ayer fue la tercera ronda de ataques contra Irán en la semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, “después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz”.
El cierre
Mientras tanto, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado “hasta nuevo aviso”, tras disparar tiros de advertencia a un barco que tomó una “ruta no autorizada”.
“Varios buques intentaron tomar una ruta no autorizada e ignoraron nuestras advertencias y recordatorios instándolos a corregir su rumbo y seguir la ruta aprobada”, escribieron los Guardianes de la Revolución en un comunicado en Telegram.
“Un buque que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas, fue alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo”, agregó el ejército ideológico iraní.
La acción complica aún más los esfuerzos por revivir las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, luego de que las dos partes intercambiaron ataques los últimos días.
El estrecho de Ormuz es una ruta crucial para el tránsito petrolero, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz.
“Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese”, insistieron.
Los guardianes también amenazaron con atacar bases de Estados Unidos en la región del Golfo.
“Si el enemigo agresor comete el error de realizar una nueva agresión contra nosotros con el pretexto de este incidente, que él mismo ha provocado, responderemos con severidad y nuevas bases enemigas de la región serán atacadas”, advirtieron.
Irán bloqueó el estrecho de Ormuz durante la guerra de Oriente Medio, destada el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra su territorio.
Declaración
El canciller de Irán dijo ayer que Teherán “cumplió su palabra” sobre un alto el fuego con Estados Unidos, después de que el presidente Trump dio por terminada la tregua.
“Irán cumplió su palabra hasta ahora, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento”, publicó en X el canciller iraní Abás Araqchi.
Ataques
Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques mutuos el martes y miércoles, con unos bombardeos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese al fuego alcanzado en abril.
Estados Unidos bombardeó Irán durante dos noches consecutivas después de atribuir a Teherán varios ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
En represalia, Teherán apuntó contra los vecinos del Golfo: Kuwait, Baréin, y también Catar, uno de los mediadores en los esfuerzos para resolver el conflicto, que estalló tras los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.