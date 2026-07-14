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Trump afirma que restablece el bloqueo naval a Irán

En medio de la escalada, Teherán se burla de la pretensión estadounidense de ser el “guardián” del estrecho de Ormuz.

CARGO. El mandatario dijo que cobrará el 20% sobre lo transportado.
CARGO. El mandatario dijo que cobrará el 20% sobre lo transportado.
Hace 3 Hs

TEHERÁN, Irán.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la intensificación de las hostilidades, sin precedentes desde el alto el fuego de abril. El bloqueo comenzará esta noche.

El mandatario afirmó que Estados Unidos está “tomando el control” del estrecho de Ormuz y como “guardián” del paso marítimo, cobrará una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, “por los costos necesarios para proporcionar seguridad”.

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El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio. “Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, escribió el ministro en redes sociales.

Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos interfiera en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.

Teherán añadió que Estados Unidos es responsable del regreso de la inseguridad en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

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La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, hicieron que se dispararan el precio del crudo.

Con el estallido de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, el estrecho de Ormuz se convirtió en un tema clave después de que Teherán bloqueara esta vía como medida de presión.

Acuerdo “en crisis”

Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.

Trump declaró la semana pasada que el alto el fuego “terminó” por los ataques iraníes contra buques en Ormuz. Y las recientes hostilidades también han hecho saltar por los aires el protocolo de acuerdo.

“No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos”, señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

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Las gestiones diplomáticas con los mediadores Qatar, Pakistán y Omán continúan con el fin de “evitar una escalada” con Estados Unidos, agregó.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su “profunda preocupación por la grave escalada militar en la región del Golfo”.

El documento preveía la reapertura del estrecho, pero Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

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