Trump afirma que restablece el bloqueo naval a Irán

El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio. “Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, escribió el ministro en redes sociales.