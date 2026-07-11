Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina
El mandatario estadounidense aseguró tener "mil misiles listos" para responder de forma inmediata si el régimen de Teherán intenta atentar contra su vida. La advertencia surgió tras reportes de inteligencia compartidos por Israel.
Resumen para apurados
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió recientemente que destruirá Irán con mil misiles listos si el régimen comete un atentado contra su vida en el marco de tensiones.
- La advertencia surge tras datos de inteligencia compartidos por Israel sobre un presunto plan iraní. Irán acusó a EE.UU. de violar un acuerdo previo al imponer nuevas sanciones.
- Esta escalada rompe el statu quo diplomático y eleva la tensión militar en Medio Oriente, condicionando futuras negociaciones y la alianza estratégica entre EE.UU. e Israel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó al máximo la tensión con Teherán al advertir que el Ejército estadounidense está preparado para destruir "por completo" la República Islámica de Irán. La amenaza, lanzada a través de su plataforma Truth Social, respondió a recientes informes sobre presuntos planes del régimen persa para asesinar al inquilino de la Casa Blanca.
"Mil misiles listos"
Trump detalló que ya se emitieron las directrices pertinentes para que las fuerzas armadas actúen de manera fulminante. “Mil misiles están preparados para ser cargados y apuntando a Irán, y miles más les seguirán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente”, afirmó el mandatario.
Según el líder republicano, el Ejército cuenta con la capacidad operativa para “diezmar y destruir” cualquier zona del país persa durante un periodo inicial de un año, prorrogable según las circunstancias. Esta retórica de "máxima presión" militar buscó establecer una línea roja infranqueable ante las constantes amenazas que, según Trump, el régimen de Teherán difunde en diversos rincones del mundo.
Inteligencia israelí y el debate sobre la veracidad del plan
El origen de esta escalada verbal se encuentra en un reporte de "The Wall Street Journal", que reveló que Israel compartió con Washington información sobre una supuesta trama iraní para acabar con la vida de Trump. No obstante, la naturaleza de esta amenaza es objeto de debate dentro de la administración estadounidense.
Mientras que algunos informes describen un plan en desarrollo, funcionarios citados por "Channel 12" sugieren que la información compartida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu no apunta a un complot operativo concreto, sino a discusiones generales entre líderes iraníes.
Según estas fuentes, el movimiento de Israel podría ser un intento estratégico por fortalecer el vínculo entre Netanyahu y Trump, para influir así en una postura aún más hostil de Washington hacia Irán. Trump, por su parte, se mostró consciente del peligro. “Estoy en todas sus listas. Hasta ahora he tenido suerte, pero quizá eso no dure mucho”, señaló en referencia a los intentos de asesinato que ya ha enfrentado, como el tiroteo sufrido a mediados de 2024.
Ruptura diplomática y acusaciones de Irán
La respuesta de Teherán no se hizo esperar, aunque se centró en el plano diplomático y económico. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, de violar el memorando de entendimiento firmado por ambas naciones el pasado 17 de junio. Según Araghchi, Washington ha roto el compromiso de "mantener el statu quo", el cual prohibía la imposición de nuevas sanciones o el despliegue de fuerzas adicionales en la región mientras se negociara un acuerdo definitivo.
“Irán ha cumplido su palabra, a diferencia del secretario del Tesoro que está violando el acuerdo. Solo puede haber cumplimiento mutuo”, sentenció el canciller persa.