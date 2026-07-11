Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina

Según estas fuentes, el movimiento de Israel podría ser un intento estratégico por fortalecer el vínculo entre Netanyahu y Trump, para influir así en una postura aún más hostil de Washington hacia Irán. Trump, por su parte, se mostró consciente del peligro. “Estoy en todas sus listas. Hasta ahora he tenido suerte, pero quizá eso no dure mucho”, señaló en referencia a los intentos de asesinato que ya ha enfrentado, como el tiroteo sufrido a mediados de 2024.