Mundo

Donald Trump dijo que hay “mil misiles listos” para destruir “por completo” Irán si el régimen lo asesina

El mandatario estadounidense aseguró tener "mil misiles listos" para responder de forma inmediata si el régimen de Teherán intenta atentar contra su vida. La advertencia surgió tras reportes de inteligencia compartidos por Israel.

ADVERTENCIA. Donald Trump ordena un nuevo ataque contra Irán.
ADVERTENCIA. Donald Trump ordena un nuevo ataque contra Irán.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió recientemente que destruirá Irán con mil misiles listos si el régimen comete un atentado contra su vida en el marco de tensiones.
  • La advertencia surge tras datos de inteligencia compartidos por Israel sobre un presunto plan iraní. Irán acusó a EE.UU. de violar un acuerdo previo al imponer nuevas sanciones.
  • Esta escalada rompe el statu quo diplomático y eleva la tensión militar en Medio Oriente, condicionando futuras negociaciones y la alianza estratégica entre EE.UU. e Israel.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó al máximo la tensión con Teherán al advertir que el Ejército estadounidense está preparado para destruir "por completo" la República Islámica de Irán. La amenaza, lanzada a través de su plataforma Truth Social, respondió a recientes informes sobre presuntos planes del régimen persa para asesinar al inquilino de la Casa Blanca.

Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego "se ha terminado"

Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego se ha terminado

"Mil misiles listos"

Trump detalló que ya se emitieron las directrices pertinentes para que las fuerzas armadas actúen de manera fulminante. “Mil misiles están preparados para ser cargados y apuntando a Irán, y miles más les seguirán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente”, afirmó el mandatario.

Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

Según el líder republicano, el Ejército cuenta con la capacidad operativa para “diezmar y destruir” cualquier zona del país persa durante un periodo inicial de un año, prorrogable según las circunstancias. Esta retórica de "máxima presión" militar buscó establecer una línea roja infranqueable ante las constantes amenazas que, según Trump, el régimen de Teherán difunde en diversos rincones del mundo.

Guerra en Medio Oriente: Trump ataca Irán y trata de acercarse a la OTAN

Guerra en Medio Oriente: Trump ataca Irán y trata de acercarse a la OTAN

Inteligencia israelí y el debate sobre la veracidad del plan

El origen de esta escalada verbal se encuentra en un reporte de "The Wall Street Journal", que reveló que Israel compartió con Washington información sobre una supuesta trama iraní para acabar con la vida de Trump. No obstante, la naturaleza de esta amenaza es objeto de debate dentro de la administración estadounidense.

Mientras que algunos informes describen un plan en desarrollo, funcionarios citados por "Channel 12" sugieren que la información compartida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu no apunta a un complot operativo concreto, sino a discusiones generales entre líderes iraníes. 

Según estas fuentes, el movimiento de Israel podría ser un intento estratégico por fortalecer el vínculo entre Netanyahu y Trump, para influir así en una postura aún más hostil de Washington hacia Irán. Trump, por su parte, se mostró consciente del peligro. “Estoy en todas sus listas. Hasta ahora he tenido suerte, pero quizá eso no dure mucho”, señaló en referencia a los intentos de asesinato que ya ha enfrentado, como el tiroteo sufrido a mediados de 2024.

Ruptura diplomática y acusaciones de Irán

La respuesta de Teherán no se hizo esperar, aunque se centró en el plano diplomático y económico. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó al secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, de violar el memorando de entendimiento firmado por ambas naciones el pasado 17 de junio. Según Araghchi, Washington ha roto el compromiso de "mantener el statu quo", el cual prohibía la imposición de nuevas sanciones o el despliegue de fuerzas adicionales en la región mientras se negociara un acuerdo definitivo.

“Irán ha cumplido su palabra, a diferencia del secretario del Tesoro que está violando el acuerdo. Solo puede haber cumplimiento mutuo”, sentenció el canciller persa.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego se ha terminado

Trump confirmó que EEUU retomará las negociaciones con Irán, pero afirmó que el alto al fuego "se ha terminado"

Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

Trump lanzó una dura advertencia a Irán y amenazó con intensificar los ataques si continúan las agresiones en Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Trump ataca Irán y trata de acercarse a la OTAN

Guerra en Medio Oriente: Trump ataca Irán y trata de acercarse a la OTAN

Conflicto en Medio Oriente: una marea humana junto al cortejo fúnebre de Jamenei

Conflicto en Medio Oriente: una marea humana junto al cortejo fúnebre de Jamenei

Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

Lo más popular
Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales
1

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy
2

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen
3

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
4

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”
5

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

Ranking notas premium
A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
1

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña
2

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
3

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

De marcarle un try a los All Blacks a elaborar vinos con el mismo carácter que Los Pumas mostraron en 2011
5

De marcarle un try a los All Blacks a elaborar vinos con el mismo carácter que Los Pumas mostraron en 2011

Más Noticias
Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

El Gobierno nacional aplicará dos descuentos a la pensión de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional aplicará dos descuentos a la pensión de Cristina Kirchner

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Comentarios