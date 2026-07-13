Conflicto en Medio Oriente: Irán cierra el estrecho de Ormuz y bombardea el Golfo

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Casi un mes después, Estados Unidos bombardeó Irán en la noche del martes y de nuevo el miércoles, tras responsabilizar a Teherán de ataques contra buques comerciales en la zona. En represalia, Irán atacó varios objetivos en el Golfo.