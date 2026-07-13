Escala el conflicto en Oriente: EEUU bombardea puertos de Irán tras el cierre del estrecho de Ormuz

Resumen para apurados
- Estados Unidos bombardeó hoy puertos en la provincia iraní de Hormozgán para frenar el bloqueo y los ataques de Irán contra buques civiles en el estrecho de Ormuz.
- EE.UU. actuó tras el cierre del estrecho de Ormuz por Irán, una ruta clave para el 20% del petróleo global que hoy registra una parálisis histórica en su tráfico marítimo.
- La escalada anula los esfuerzos diplomáticos previos y pone en alerta máxima a los mercados energéticos globales, amenazando la estabilidad económica.
La tensión bélica en el Golfo Pérsico alcanzó un nuevo punto crítico. En las primeras horas de hoy, múltiples explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Sirik, Bandar Abbas y Jask, en la provincia iraní de Hormozgán. La ofensiva, confirmada de inmediato por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), busca desmantelar la capacidad operativa de Irán para atacar buques civiles en el estrecho de Ormuz, una de las arterias comerciales más importantes del mundo.
Ofensiva estratégica contra infraestructuras clave
Según reportes de la cadena estatal "Press TV", los bombardeos estadounidenses alcanzaron objetivos específicos, entre ellos una torre de telecomunicaciones en Sirik que ya había sido blanco de ataques previos. A través de un comunicado en la red social X, Washington justificó la intervención como una medida necesaria para garantizar la libre navegación y proteger a los marineros civiles ante la creciente hostilidad iraní.
Aunque las detonaciones generaron alarma en el sur de Irán, la oficina del gobernador provincial informó que, por el momento, no se han registrado víctimas entre la población civil. Esta nueva oleada de ataques ratifica la determinación de la Casa Blanca de mantener una campaña militar activa en territorio iraní mientras persistan las amenazas al tránsito marítimo.
El estrecho de Ormuz: entre el bloqueo y la parálisis comercial
El epicentro del conflicto se desplazó al ámbito logístico durante el fin de semana, cuando Teherán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz. Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la medida se tomó tras realizar disparos de advertencia contra un buque que navegaba por una ruta "no autorizada".
Si bien el Pentágono desmintió que el paso esté bloqueado en su totalidad -al asegurar que la ruta sur cercana a Omán sigue habilitada-, la realidad en el agua es de parálisis casi absoluta.
Datos de la firma de seguimiento marítimo "MarineTraffic" revelaron un desplome histórico en la circulación. Actualmente, solo un pequeño grupo de naves con bandera iraní se atreve a cruzar el estrecho. Esta vía es vital para la economía del planeta, ya que por ella transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado que consume el mundo.
Incertidumbre energética y fracaso de la diplomacia
Esta escalada de violencia deja en papel mojado el memorando de entendimiento que ambas potencias firmaron a mediados de junio, al evidenciar el colapso de los canales diplomáticos. La situación ha puesto en alerta máxima a los mercados energéticos globales y a los países vecinos; Qatar ya ha recomendado suspender toda actividad marítima en la zona, incluyendo la pesca y la navegación recreativa.
Mientras otros países del Golfo reforzaron sus perímetros de seguridad, la comunidad internacional observa con preocupación un conflicto que amenaza no solo la estabilidad regional, sino también el suministro energético mundial en un momento de alta fragilidad económica.