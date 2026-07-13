Escala el conflicto en Oriente: EEUU bombardea puertos de Irán tras el cierre del estrecho de Ormuz

La tensión bélica en el Golfo Pérsico alcanzó un nuevo punto crítico. En las primeras horas de hoy, múltiples explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Sirik, Bandar Abbas y Jask, en la provincia iraní de Hormozgán. La ofensiva, confirmada de inmediato por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), busca desmantelar la capacidad operativa de Irán para atacar buques civiles en el estrecho de Ormuz, una de las arterias comerciales más importantes del mundo.