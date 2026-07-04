Sismos en Córdoba: dos temblores sacudieron la provincia en pleno partido de la Selección

Preocupación y debate sobre prevención sísmica

Según el informe oficial, no se registraron daños materiales ni víctimas, pero la situación reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de fortalecer la educación sísmica, especialmente en áreas donde la sismicidad suele considerarse infrecuente. Córdoba registró numerosas ocasiones de actividad telúrica en el transcurso de la misma semana, el primero el domingo 28 de junio, con epicentro en Tanti y otro el miércoles a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes.