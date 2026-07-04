Sismos en Córdoba: dos temblores sacudieron la provincia en pleno partido de la Selección

Resumen para apurados
- Dos sismos de magnitud 3,1 y 3,4 sacudieron el sur de la provincia de Córdoba el viernes 3 de julio, mientras se disputaba un partido de la Selección Argentina.
- Los temblores, con epicentro cerca de Río Cuarto y sin causar daños, ocurrieron con media hora de diferencia y representan la tercera actividad sísmica en la provincia esa semana.
- Aunque no hubo víctimas ni daños materiales, los eventos reavivaron el debate sobre la necesidad de fortalecer la educación y los protocolos de prevención sísmica en la región.
Mientras Argentina defendía su clasificación en Octavos de final, la provincia de Córdoba se estremecía ante dos movimientos telúricos que ocurrieron en distintas localidades este viernes 3 de julio. Separados por media hora de diferencia, los sismos llegaron en el segundo tiempo del partido entre la Selección y Cabo Verde.
Dos temblores de magnitud moderada sacudieron a distintas comunas de la provincia de Córdoba. Numerosos vecinos de Río Cuarto, Achiras, Villa del Dique, Almafuerte, Alpa Corral y Berrotarán advirtieron los movimientos mientras seguían el encuentro de la Selección. De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del primer fenómeno fue de 3,1 y luego, media hora después, se registró una réplica de 3,4 en la escala de Richter.
El epicentro y los datos técnicos del Inpres
El primer sismo, de acuerdo con el reporte del organismo oficial, se registró poco después de las 20 horas. El punto central se ubicó a 43 kilómetros al norte de Río Cuarto, 65 kilómetros al sur de Río Tercero y 81 kilómetros al sudeste de Merlo, con una profundidad de 16 kilómetros.
Más tarde, un segundo temblor se produjo a las 20:44, con una magnitud superior y un foco a 41 kilómetros al norte de Río Cuarto, a 67 kilómetros al sur de Río Tercero y a 84 kilómetros al noreste de Sampacho, a una profundidad de 23 kilómetros, según el detalle del medio ElDoce.
Preocupación y debate sobre prevención sísmica
Según el informe oficial, no se registraron daños materiales ni víctimas, pero la situación reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de fortalecer la educación sísmica, especialmente en áreas donde la sismicidad suele considerarse infrecuente. Córdoba registró numerosas ocasiones de actividad telúrica en el transcurso de la misma semana, el primero el domingo 28 de junio, con epicentro en Tanti y otro el miércoles a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes.