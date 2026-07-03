OpiniónColumnas Bienvenidos a Peronia La apertura de un centro cultural a cientos de kilómetros de Tucumán funciona como un espejo ingrato. Nos devuelve la imagen de una larga decadencia que va a contramano de lo que ocurre en otros lugares. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL ESCULTURA DE LOLA MORA. Detalle de la mano de El Progreso, una de las seis obras de la artista tucumana que están expuestas en Jujuy LA GACETA / DIEGO ARÁOZ Por José Názaro Hace 18 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánJuan ManzurJulio Argentino RocaOsvaldo JaldoCésar PelliSan Salvador de JujuyLola Mora Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Columna previsional: choferes - regímenes especiales Recuerdos fotográficos: Mendoza y Muñecas, años 30 En la era del “big data” y la inteligencia artificial, ¿en dónde se guardan los datos? De pirata a corsario (y mecenas) Sexualmente hablando: hagamos la prueba Lo más popular "Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy La UTN abrió cursos de inglés para el segundo cuatrimestre: requisitos y horarios A 20 años del asesinato de Paulina Lebbos: el crimen que el Estado no pudo explicar Estreno de cine: “El afinador”, un elogiado thriller basado en lo sonoro Ranking notas premium El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento Revés para Cabrera y Abdala: el fiscal descartó delito en la actuación de la Junta Electoral Suba del boleto: los colectivos interurbanos actualizan los valores desde hoy Bienvenidos a Peronia