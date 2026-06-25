Estado de Emergencia en Venezuela: La Guaira declarada “zona de desastre” tras los sismos de magnitud 7,5

En una sobria cadena nacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia en todo el país tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el territorio la tarde del miércoles. Con un balance preliminar de 32 fallecidos y más de 700 heridos -cifras que no incluyen aún el conteo oficial de La Guaira-, la mandataria hizo un llamado a la unidad nacional para priorizar el rescate de sobrevivientes.