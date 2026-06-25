Estado de Emergencia en Venezuela: La Guaira declarada “zona de desastre” tras los sismos de magnitud 7,5

Resumen para apurados
- Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia en Venezuela el miércoles, tras dos sismos de magnitud hasta 7,5 que dejaron decenas de muertos y graves daños en La Guaira.
- Los terremotos ocurrieron con un minuto de diferencia y epicentro en Morón. El gobierno suspendió clases, cortó el gas y cerró el aeropuerto de Maiquetía por daños estructurales.
- Brigadas de rescate de EE. UU., El Salvador y otros países llegarán para remover escombros, mientras el país prioriza salvar vidas antes de iniciar la reconstrucción material.
En una sobria cadena nacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia en todo el país tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el territorio la tarde del miércoles. Con un balance preliminar de 32 fallecidos y más de 700 heridos -cifras que no incluyen aún el conteo oficial de La Guaira-, la mandataria hizo un llamado a la unidad nacional para priorizar el rescate de sobrevivientes.
“Lo principal es salvar vidas; la reconstrucción material vendrá después”, afirmó Rodríguez, quien calificó la situación en el estado de La Guaira como una “verdadera tragedia” con múltiples edificios colapsados.
Un minuto de diferencia entre cada sismo
La mandataria estuvo acompañada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en una señal de cohesión gubernamental ante la crisis.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas un minuto de diferencia, con epicentro cerca de Morón. El impacto fue severo en la región central, al afectar especialmente a los estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y el área metropolitana. El aeropuerto internacional de Maiquetía permanece clausurado debido a daños estructurales críticos.
Los rescatistas extranjeros
Rodríguez destacó el respaldo internacional inmediato, al agradecer personalmente a los presidentes Donald Trump, Nayib Bukele y Luis Abinader, así como al gobierno de Qatar y organismos multilaterales. “En las próximas horas recibiremos brigadas de rescatistas extranjeros para apoyar las labores de remoción de escombros”, anunció.
Como medidas preventivas, el gobierno ordenó la suspensión de clases y actividades no esenciales, el corte de la red de gas doméstico y el despliegue total del sistema de salud pública y privada para atender la contingencia.