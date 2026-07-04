Conmoción en Banda del Río Salí: hallaron a una mujer asesinada tras un violento asalto

El macabro hallazgo en el barrio Aeropuerto

La alarma se encendió ayer, alrededor de las 19, cuando un sobrino de Migliorini, preocupado por no poder comunicarse con ella durante gran parte del día, decidió acercarse a la propiedad. Al notar que la casa estaba cerrada por completo y nadie respondía a sus llamados, el joven ingresó por la parte posterior tras forzar una puerta. En el interior se encontró con una escena dantesca: su tía yacía sin vida con evidentes signos de violencia.