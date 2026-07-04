La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

“Alfaro repartió contratos desde Rumi Punco hasta Burruyacu, que eran de $18.000, $25.000 o $50.000. En muchos casos era gente que venía al municipio, firmaba el contrato, recibía una tarjeta del Macro para cobrar, y no volvía más”, denunció Sangenis. “La intendenta (Rossana Chahla) ordenó auditorías para saber qué hacían, cuántos eran, se hicieron controles de presentismo y se empezaron a dar de baja a los que no trabajaban o no podían justificar sus funciones, más allá de su domicilio. Los qué sí cumplían tareas necesarias, la intendenta dispuso que continúen pero que pasaran a cobrar un salario digno, y no los míseros $18.000”, afirmó el ex funcionario.