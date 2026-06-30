Banco Nación lanza préstamos para refinanciar deudas: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Resumen para apurados
- El Banco Nación lanza el 29 de junio préstamos de refinanciación para deudas de consumo en Argentina, buscando frenar una morosidad récord que afecta a millones de familias.
- La medida surge ante un atraso del 12,1% en pagos de hogares. El plan ofrece plazos de hasta 120 meses en pesos o UVA, sumándose a opciones similares del Banco Provincia y Ciudad.
- Estas herramientas buscan contener la morosidad y aliviar el endeudamiento familiar, facilitando la regularización financiera de más de seis millones de usuarios afectados.
El panorama actual representa una morosidad récord que afecta especialmente a un segmento de consumidores. En respuesta la banca pública lanza propuestas de financiamiento para regularizar deudas de consumo en mora. Según las estadísticas del Banco Provincia, la morosidad ya afectó a 6,3 millones de personas, mostrando la complejidad del escenario financiero actual para las familias.
Según el Banco Central (BCRA), la irregularidad en los pagos de los hogares trepó al 12,1% del total en abril. Esta cifra representa el 7,3% de la cartera total de préstamos, un porcentaje que contempla todas las líneas de financiamiento otorgadas a los diferentes tipos de clientes de las entidades.
La respuesta de los bancos a la morosidad record
En este escenario, el Banco Nación (BNA) amplió su oferta para clientes con atrasos en sus pagos de entre 3, 6, 12 meses o más, la cual entrará en vigencia a partir del 29 de junio. La nueva opción permite refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o bajo la modalidad UVA con un plazo de hasta 120 meses.
Paralelamente, en territorio bonaerense, el Banco Provincia también ofrece líneas de refinanciación de consumo para clientes con mora temprana, otorgando un plazo de hasta 72 meses con una tasa nominal anual del 72,50% y un costo financiero total (CFT) de hasta el 102,17%.
Estas iniciativas privadas y estatales se sumaron a otras medidas de alivio financiero, como la impulsada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho organismo aprobó un programa de desendeudamiento familiar y personal destinado a refinanciar las deudas bancarias en mora por préstamos personales y tarjetas de crédito dentro de CABA. En este caso particular, el Banco Ciudad asumió la responsabilidad de otorgar los nuevos préstamos.
- Destinatarios y condiciones generales: La nueva línea de préstamos del Banco Nación se dirige a usuarios categorizados como riesgo medio, alto e irrecuperable. Permite refinanciar deudas de consumo en un plazo de hasta 120 meses con amortización mensual por sistema francés.
- Requisitos para los beneficiarios: La medida se orienta a personas con domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos dos años. Los solicitantes no podrán registrar ingresos familiares equivalentes a 10 o más salarios mínimos (monto que hoy representa $3,6 millones), no deberán poseer más de un inmueble ni registrar compras de dólares durante el período de atraso de la deuda.
- Alcance de la deuda y límite de cuota: La iniciativa abarca exclusivamente a deudas bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito de clientes dentro de la Central de Deudores del Banco Central con atrasos de entre 60 y 180 días (categorías 1 a 3). Respecto al pago mensual, el valor de la cuota poseerá un tope del 30% de los ingresos del grupo familiar.
- Opciones del Banco Provincia para clientes generales: Por su parte, el Banco Provincia cuenta con alternativas para refinanciar deudas de consumo en mora temprana. Este plan general otorga plazos de hasta 72 meses, con una tasa nominal anual (TNA) del 72,50% y un costo financiero total (CFT) del 102,17%.
- Condiciones especiales para sueldos y pymes en el Provincia: Quienes perciban sus haberes en dicha entidad acceden a un esquema especial con una TNA más baja del 62,50% y un CFT del 83,91%. En el caso de las pymes, las condiciones fijan la tasa nominal anual en un 41% y el costo financiero total en un 49,65%.