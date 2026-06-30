Banco Nación lanza préstamos para refinanciar deudas: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Estas iniciativas privadas y estatales se sumaron a otras medidas de alivio financiero, como la impulsada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho organismo aprobó un programa de desendeudamiento familiar y personal destinado a refinanciar las deudas bancarias en mora por préstamos personales y tarjetas de crédito dentro de CABA. En este caso particular, el Banco Ciudad asumió la responsabilidad de otorgar los nuevos préstamos.