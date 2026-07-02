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Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil tras pasar más de una semana bajo los escombros

Su rescate representa uno de los episodios más emotivos desde el terremoto que golpeó a Venezuela y ofrece un rayo de esperanza en medio de una tragedia que dejó miles de víctimas y una enorme devastación.

Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil tras pasar más de una semana bajo los escombros
Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil tras pasar más de una semana bajo los escombros
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Rescatistas salvaron a Hernán Gil este jueves en Venezuela, tras pasar más de siete días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado por un devastador terremoto.
  • El operativo requirió 114 horas de trabajo de equipos internacionales, quienes mantuvieron con vida a Gil proveyéndole agua y comida por pequeños conductos entre el concreto.
  • El rescate se convirtió en un símbolo de esperanza global ante la tragedia del sismo. Gil ya recibe atención médica especializada tras ser extraído con vida.
Resumen generado con IA

Después de permanecer atrapado durante más de siete días bajo los restos de un edificio colapsado por el terremoto que devastó parte de Venezuela, Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves, en un desenlace que representa una de las historias más esperanzadoras de la catástrofe.

La confirmación llegó a través de la Cruz Roja Costarricense, que anunció el exitoso rescate mediante un mensaje publicado en sus redes sociales: "¡Hernán está afuera!"

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La institución también informó que el sobreviviente fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana para recibir atención médica especializada.

Más de 114 horas de trabajo ininterrumpido

La liberación de Hernán Gil fue el resultado de un operativo de extrema complejidad que demandó 114 horas continuas de trabajo.

Especialistas de equipos internacionales de búsqueda y rescate trabajaron sin descanso para retirar cuidadosamente toneladas de escombros, evitando provocar nuevos derrumbes que pudieran poner en riesgo tanto al sobreviviente como a los rescatistas.

Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil tras pasar más de una semana bajo los escombros

Durante todo ese tiempo, lograron mantenerlo con vida suministrándole agua y alimentos a través de pequeños conductos abiertos entre los bloques de concreto.

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Un símbolo de esperanza tras el terremoto

En los últimos días, la historia de Hernán Gil había conmovido al mundo. Su caso se convirtió en uno de los pocos rescates con posibilidades de éxito una semana después del devastador sismo.

Horas antes de ser liberado, los equipos de emergencia difundieron un video en el que el hombre respondía a las indicaciones de los rescatistas desde el reducido espacio donde permanecía atrapado, una prueba de vida que renovó las esperanzas sobre el desenlace del operativo.

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Continúa la asistencia médica

Hasta el momento, las autoridades no brindaron un parte oficial sobre el estado de salud de Hernán Gil ni detallaron las lesiones que sufrió durante el derrumbe.

Lo que sí fue confirmado es que el sobreviviente fue extraído con vida y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanecerá bajo observación médica.

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