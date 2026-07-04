Messi tuvo un socio de lujo

Fue el premio a un partido inolvidable. Porque además del gol y la asistencia, el defensor completó una producción sobresaliente desde lo táctico y lo futbolístico. Argentina necesitó pelotazos largos y él respondió con una precisión asombrosa. Requirió salidas limpias desde el fondo y volvió a elegir siempre la mejor opción. Después del encuentro, el propio Martínez destacó el carácter que volvió a mostrar el equipo en un partido muy complejo. “La resiliencia del equipo, nunca abandonar, nunca bajar los brazos. Luchamos hasta el final, estos mata-mata son así, no hay que confiarse. Ellos hicieron un excelente partido, hay que felicitarlos. Dejaron todo y creo que fuimos justos vencedores. Estoy muy feliz y muy orgulloso de este equipo”, señaló.