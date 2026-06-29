Cuenta DNI: cómo aprovechar los dos beneficios clave que siguen vigentes en julio de 2026

Cuáles son las promociones de Cuenta DNI con continuidad

El beneficio del 10% de ahorro en farmacias y perfumerías adheridas continuará vigente durante el séptimo mes del año, según lo detallado en la página web del Banco Provincia. Esta promoción permite acceder al descuento sin tope de reintegro los miércoles y jueves, con la ventaja de poder acumularse con otros beneficios disponibles en esos mismos días. Asimismo, la segunda opción que se mantiene en el catálogo de Cuenta DNI consiste en la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés durante todas las jornadas.