Cuenta DNI: cómo aprovechar los dos beneficios clave que siguen vigentes en julio de 2026

Resumen para apurados
- Banco Provincia confirmó que mantendrá en julio de 2026 dos beneficios clave de su billetera virtual Cuenta DNI para dar previsibilidad económica a los usuarios bonaerenses.
- Los beneficios vigentes incluyen 10% de ahorro en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, y financiación de hasta tres cuotas sin interés mediante tarjetas del banco.
- Esta medida busca sostener el consumo de los bonaerenses. El Banco Provincia anunciará el cronograma completo de descuentos y promociones de la billetera virtual próximamente.
La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, confirmó la continuidad de dos de los beneficios más utilizados por los usuarios bonaerenses, los cuales se mantendrán vigentes durante julio. A pocos días de la finalización de junio y a la espera de conocer cómo será la renovación de las promociones y los descuentos que ofrecen desde la aplicación, las autoridades aseguraron que el nuevo cronograma incluirá opciones conocidas por el público.
Esta decisión busca dar previsibilidad a los clientes que utilizan la plataforma digital diariamente para realizar sus compras en la provincia de Buenos Aires. De este modo, la entidad financiera sostiene el acompañamiento económico mediante las herramientas virtuales, permitiendo que la comunidad sostenga el acceso a los reintegros habituales en los comercios adheridos durante el próximo mes.
Cuáles son las promociones de Cuenta DNI con continuidad
El beneficio del 10% de ahorro en farmacias y perfumerías adheridas continuará vigente durante el séptimo mes del año, según lo detallado en la página web del Banco Provincia. Esta promoción permite acceder al descuento sin tope de reintegro los miércoles y jueves, con la ventaja de poder acumularse con otros beneficios disponibles en esos mismos días. Asimismo, la segunda opción que se mantiene en el catálogo de Cuenta DNI consiste en la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés durante todas las jornadas.
Para aprovechar el financiamiento en cuotas, resulta necesario abonar con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia y vinculadas a la cuenta, quedando excluidos los comercios del rubro alimenticio, las grandes cadenas de supermercados y las carnicerías. Por el momento, la billetera virtual no brindó mayores precisiones sobre el resto de las promociones que continuarán el próximo mes, aunque se espera una confirmación oficial a principios de la semana que viene.
Cómo se habilita un usuario en Cuenta DNI
Las personas mayores de 13 años que deseen operar con Cuenta DNI necesitan descargar la aplicación en sus teléfonos celulares. Al abrir la plataforma, resulta indispensable escanear el frente y el dorso del documento de identidad dentro del recuadro que aparece en la pantalla, para luego validar el rostro siguiendo las instrucciones detalladas por la cámara y completar un formulario con datos personales.
Una vez cumplidos todos estos pasos de verificación, el sistema asocia una cuenta existente a la persona o habilita una nueva para que pueda comenzar a realizar transacciones. En caso de requerir la apertura de una nueva cuenta, el usuario debe esperar un lapso de 72 horas hábiles para obtener el acceso definitivo al ingreso de la aplicación.