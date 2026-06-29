Sismo en Córdoba: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Resumen para apurados
- Un sismo de 2,7 grados de magnitud sacudió el centro de Córdoba el domingo por la noche, con epicentro en la localidad de Tanti, según informó el organismo nacional Inpres.
- El temblor ocurrió a las 23:55 a una profundidad de 22 kilómetros. Fue percibido de forma leve por los habitantes de Villa Carlos Paz, Cosquín, Alta Gracia y la capital provincial.
- Aunque el fenómeno causó alarma en redes sociales, su baja intensidad (grado II a III) evitó daños materiales, reafirmando la importancia del monitoreo sísmico en la región.
Este domingo, el centro de Córdoba sufrió un temblor durante la medianoche, registrando su epicentro en la localidad de Tanti y repercutiendo en las poblaciones vecinas de Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda, Alta Gracia e incluso la ciudad de Córdoba, a unos 50 km. La magnitud medida en la escala sismológica de Richter fue de 2.7 grados, según indicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El sismo sorprendió especialmente a los vecinos de los valles de Paravachasca y Punilla. Algunos percibieron el movimiento telúrico, pero no hubo información oficial inmediata. Los afectados circularon mensajes por las redes sociales y más tarde el Inpres fue el que dio los detalles del temblor.
Datos técnicos del epicentro
El fenómeno se registró a las 23:55 con su epicentro en la mencionada localidad de Tanti, a 41 kilómetros al noroeste de Alta Gracia, 44 kilómetros al suroeste de La Falda y 53 kilómetros al oeste de Córdoba capital. Tuvo una profundidad de 22 kilómetros, ubicándose en la latitud -31.407 y longitud -64.75.
Los movimientos telúricos pueden medirse tanto en su magnitud como en su intensidad. La primera variable se calcula a través de diferentes parámetros, aunque el más conocido es el de Richter, que según el Inpres es un sistema abierto, de valor logarítmico y expresado en números decimales. Por su parte, la fuerza del evento está relacionada con los efectos que provoca un terremoto. Aunque existen diversas metodologías de medición, la más utilizada actualmente es la Escala de Mercalli Modificada. Esta última se basa en el movimiento del suelo y resulta en una medida objetiva, a diferencia de su predecesora que se apoyaba en datos más bien subjetivos.
El alcance del temblor en la población
Según este esquema reportado por el organismo nacional, la intensidad fue de grado III (lo perciben algunas personas en reposo) en Villa Carlos Paz y La Calera.
Además, el impacto fue de grado II a III (sentido levemente por individuos descansando o en edificios) en Tanti, Cosquín, La Falda, Alta Gracia y la ciudad de Córdoba.