Sismo en Córdoba: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Los movimientos telúricos pueden medirse tanto en su magnitud como en su intensidad. La primera variable se calcula a través de diferentes parámetros, aunque el más conocido es el de Richter, que según el Inpres es un sistema abierto, de valor logarítmico y expresado en números decimales. Por su parte, la fuerza del evento está relacionada con los efectos que provoca un terremoto. Aunque existen diversas metodologías de medición, la más utilizada actualmente es la Escala de Mercalli Modificada. Esta última se basa en el movimiento del suelo y resulta en una medida objetiva, a diferencia de su predecesora que se apoyaba en datos más bien subjetivos.