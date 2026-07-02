Resolución

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por el ex magistrado tucumano contra la decisión que había declarado la caducidad del amparo con el que intentaba revertir su remoción. En el fallo recordó que ningún planteo constitucional exime del cumplimiento de las reglas procesales.

El juez Pisa y Paola Tacacho.
El juez Pisa y Paola Tacacho.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de la Nación confirmó de forma definitiva la destitución del exjuez tucumano Juan Francisco Pisa al desestimar su último recurso en el caso de Paola Tacacho.
  • El máximo tribunal declaró la caducidad del amparo con el que Pisa buscaba revertir su remoción, señalando que ningún planteo constitucional exime de cumplir las reglas procesales.
  • Con esta decisión judicial irreversible, se cierra el caso de destitución de Pisa, marcando un hito en la rendición de cuentas de magistrados ante la violencia de género.
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