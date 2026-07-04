Copa del Mundo

Arreglemos esto y que sea rápido
UNA FINAL NO APTA PARA CARDÍACOS EN QATAR 2022. En el último minuto del segundo tiempo suplementario, el “Dibu” Martínez le contuvo un remate al francés Randal Kolo Muani que tenía destino de red.
UNA FINAL NO APTA PARA CARDÍACOS EN QATAR 2022. En el último minuto del segundo tiempo suplementario, el “Dibu” Martínez le contuvo un remate al francés Randal Kolo Muani que tenía destino de red.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs

¿Se acuerdan de la atajada milagrosa de “Dibu” que evitó ir al suplementario con Australia? ¿Y de los penales contra los holandeses? ¿Y quién podrá olvidar a Kolo Muani? La relación de la "Scaloneta" con el sufrimiento es mucho más simbiótica de lo que parece. Claro, los éxitos suelen disimular las rispideces del camino, pero lo cierto es que a esta Selección las cosas le cuestan mucho. No es una novedad. Ahora bien; agonizar contra Cabo Verde es otra cosa.

Los muchachos rastreados por Linkedin jugaron el mejor partido de su vida, nadie lo discute, pero en gran medida se debe a que Argentina lo permitió. Cabo Verde vio la puerta abierta y pasó. Regalarles las mismas facilidades a los rivales más calificados que acechan con el hacha entre los dientes será sinónimo de despedida del Mundial. Lo dijo Messi: “acá hay mucho por corregir”,

No hubiera sido un adiós acorde para el campeón. Pero Cabo Verde se ganó el corazón del mundo en la noche de Miami y Argentina quedó repleta de preguntas, ansiosa por explicarse los por qué. Por qué no arranca el medio campo, por qué tantas dudas atrás, por qué hay rendimientos individuales preocupantes, por qué no fluye el fútbol. ¿Por qué Scaloneta?

No falta nada para enfrentar a las huestes de Mohamed Salah en Atlanta. Apenas unas horas. Una recomendación; escuchen a Messi. El que anotó un gol antológico para cualquier otro futbolista, pero casi rutinario en su canasta. El que se rebeló, fue, intentó contagiar. El héroe casi cuarentón que respiró con un alivio descomunal al cabo de dos horas de partido. El que no quiere marcharse y representa el sentimiento de todos. El que lo tiene clarísimo: hay que arreglar esto si realmente pretendemos llegar lejos. Y tiene que ser rápido.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Thomas Müller explotó tras la eliminación de Alemania: Esto es vergonzoso

Thomas Müller explotó tras la eliminación de Alemania: "Esto es vergonzoso"

Portugal-Croacia: la fiebre por Cristiano Ronaldo y Luka Modric disparó la reventa de entradas a cifras récord

Portugal-Croacia: la fiebre por Cristiano Ronaldo y Luka Modric disparó la reventa de entradas a cifras récord

Suiza quiere confirmar su buen presente en el Mundial ante Argelia: hora, TV y formaciones

Suiza quiere confirmar su buen presente en el Mundial ante Argelia: hora, TV y formaciones

Más visto en Mundial 2026
Messi tuvo un socio de lujo
1

Messi tuvo un socio de lujo

Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección
2

Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia
3

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Arreglemos esto y que sea rápido
4

Arreglemos esto y que sea rápido

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
5

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
6

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Más Noticias
Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Comentarios