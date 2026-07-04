Arreglemos esto y que sea rápido

No falta nada para enfrentar a las huestes de Mohamed Salah en Atlanta. Apenas unas horas. Una recomendación; escuchen a Messi. El que anotó un gol antológico para cualquier otro futbolista, pero casi rutinario en su canasta. El que se rebeló, fue, intentó contagiar. El héroe casi cuarentón que respiró con un alivio descomunal al cabo de dos horas de partido. El que no quiere marcharse y representa el sentimiento de todos. El que lo tiene clarísimo: hay que arreglar esto si realmente pretendemos llegar lejos. Y tiene que ser rápido.