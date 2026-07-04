Opinión A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Bicentenario de la Batalla de TucumánTucumánSan Miguel de TucumánMauricio MacriJuan ManzurBicentenario de la Independencia9 de JulioJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los Gianserra y el origen de la industria arrocera La otra cara de los índices de seguridad