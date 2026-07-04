Opinión

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 9 Hs

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Temas Bicentenario de la Batalla de TucumánTucumánSan Miguel de TucumánMauricio MacriJuan ManzurBicentenario de la Independencia9 de JulioJavier Milei
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