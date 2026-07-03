Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
Esta serie de notas con el análisis de las cuatro sentencias del caso Lebbos se realizaron luego de procesar todos los documentos judiciales en la plataforma Pinpoint de Google. Allí se cargaron los archivos PDF de las sentencias y la tecnología, apoyada en inteligencia artificial, permitió detectar patrones, palabras frecuentes y conexiones entre entidades como lugares, instituciones y personas.
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