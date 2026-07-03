Seguridad

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Esta serie de notas con el análisis de las cuatro sentencias del caso Lebbos se realizaron luego de procesar todos los documentos judiciales en la plataforma Pinpoint de Google. Allí se cargaron los archivos PDF de las sentencias y la tecnología, apoyada en inteligencia artificial, permitió detectar patrones, palabras frecuentes y conexiones entre entidades como lugares, instituciones y personas.

CARLOS ALBACA. El ex fiscal de Instrucción fue condenado por su actuación en el caso Lebbos. Foto de LA GACETA
CARLOS ALBACA. El ex fiscal de Instrucción fue condenado por su actuación en el caso "Lebbos". Foto de LA GACETA
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 10 Hs

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