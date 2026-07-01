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Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

El fenómeno se produjo a la 1:34 de este miércoles a una profundidad de 11 kilómetros.

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada
Temblor Cordoba
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 4.0 sacudió Córdoba la madrugada del miércoles 1 de julio, con epicentro cerca de Deán Funes, sin registrar heridos ni daños materiales.
  • Con una profundidad de 11 km, el temblor se sintió en la capital y valles. Es el tercer sismo en la zona tras los registrados el domingo en Tanti y el martes en Alta Gracia.
  • Esta seguidilla de movimientos sísmicos mantiene bajo alerta a las autoridades de prevención, aunque la situación actual está controlada y no se prevén consecuencias graves.
Resumen generado con IA

Un fuerte sismo sacudió a la provincia de Córdoba durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, esto generó preocupación entre los habitantes de la capital y diversas localidades del interior. La población reportó el suceso a través de redes sociales apenas terminó el movimiento, el cual se percibió en una amplia zona del territorio provincial.

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Este fenómeno telúrico representa el segundo sismo registrado en la provincia en apenas dos días, sumándose a la actividad detectada el martes 30 de junio. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica proporcionó los datos oficiales que confirmaron la magnitud y localización exacta del evento que despertó a muchos cordobeses.

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Temblor en Cordoba: ¿cómo fue el fenómeno?

El movimiento ocurrió exactamente a las 1:34 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. Su epicentro se localizó a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, con una profundidad estimada en 11 kilómetros. Los especialistas determinaron que la intensidad fue moderada y no causó daños materiales ni heridos en un reporte inicial.

La ubicación geográfica también situó el origen a 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. El temblor se sintió con mayor fuerza en poblaciones cercanas al epicentro como Deán Funes y Soto. Otras localidades como Villa de Soto y Capilla del Monte percibieron la vibración con menor intensidad según los datos del organismo técnico.

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Otras zonas afectadas por el temblor y antecedentes recientes

En la ciudad de Córdoba, el sismo se sintió en gran parte de los barrios y causó un aluvión de mensajes digitales de vecinos sorprendidos. Usuarios de Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia y Villa del Rosario también informaron sobre la percepción del movimiento en sus hogares. Lugares como La Calera y diversos puntos del valle de Punilla integraron la lista de zonas alcanzadas por la onda sísmica durante la noche.

Este evento sucede tras un temblor de magnitud 2.4 ocurrido el martes previo con epicentro cerca de Alta Gracia. El domingo anterior existió otro antecedente con epicentro en Tanti que registró una magnitud de 2.7 grados en la escala sismológica. Esta secuencia de movimientos mantiene la atención de las autoridades, aunque la situación permanece bajo control y sin consecuencias graves informadas hasta el momento.

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