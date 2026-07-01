Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

Otras zonas afectadas por el temblor y antecedentes recientes

En la ciudad de Córdoba, el sismo se sintió en gran parte de los barrios y causó un aluvión de mensajes digitales de vecinos sorprendidos. Usuarios de Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia y Villa del Rosario también informaron sobre la percepción del movimiento en sus hogares. Lugares como La Calera y diversos puntos del valle de Punilla integraron la lista de zonas alcanzadas por la onda sísmica durante la noche.