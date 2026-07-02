Crimen de Agostina Vega: habló su mamá y pidió prisión perpetua para Claudio Barrelier

La investigación por el crimen de Agostina Vega, el caso que conmocionó a la provincia de Córdoba, sumó un nuevo capítulo con el testimonio público de su madre, Melisa Heredia. En una entrevista concedida a TN, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa desde el asesinato de su hija, reclamó la pena máxima para el principal imputado y cuestionó el accionar de las autoridades durante la búsqueda.