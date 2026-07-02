Crimen de Agostina Vega: habló su mamá y pidió prisión perpetua para Claudio Barrelier
La madre de la adolescente asesinada habló por primera vez tras el avance de la investigación. En una entrevista cargada de dolor, reclamó la pena máxima para el principal acusado, cuestionó el accionar policial durante la búsqueda y aseguró que cree que hubo más personas involucradas en el crimen.
Resumen para apurados
- Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, exigió en Córdoba prisión perpetua para el acusado Claudio Barrelier tras los recientes avances en la investigación del femicidio.
- Heredia relató que sospechó del imputado tras el llamado de un remisero y cuestionó la demora de la policía en tomar la denuncia, además de apuntar a posibles encubridores.
- El caso expone presuntas fallas en los protocolos iniciales de búsqueda y presiona a la justicia de Córdoba para investigar a posibles encubridores en el entorno del acusado.
La investigación por el crimen de Agostina Vega, el caso que conmocionó a la provincia de Córdoba, sumó un nuevo capítulo con el testimonio público de su madre, Melisa Heredia. En una entrevista concedida a TN, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa desde el asesinato de su hija, reclamó la pena máxima para el principal imputado y cuestionó el accionar de las autoridades durante la búsqueda.
"A Barrelier le tienen que dar perpetua"
Heredia aseguró que confía en el trabajo realizado por la Fiscalía, aunque reconoció que el impacto de la tragedia cambió por completo su vida.
"Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó".
Al referirse al principal acusado, Claudio Barrelier, fue contundente: "A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más".
"Nos han destrozado la vida"
Durante la entrevista, la madre de Agostina describió el sufrimiento que enfrenta su familia desde el crimen.
"Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo".
También recordó que conocía personalmente a Barrelier y que jamás imaginó que pudiera hacerle daño a su hija.
"Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija".
Cuestionó la investigación inicial
Heredia sostuvo que comenzó a sospechar del acusado luego de recibir el llamado del remisero que trasladó a Agostina.
"Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él".
Según relató, acudió inmediatamente a la comisaría para ampliar la denuncia, aunque considera que la respuesta policial fue tardía.
"Yo ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela".
Además, recordó que durante mucho tiempo creyó en la versión que el propio Barrelier daba sobre otra causa judicial en su contra.
"Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que lo habían hecho una cama política y nos quedamos con eso".
"Para mí hay más involucrados"
La madre de la adolescente también manifestó sus sospechas respecto de otras personas vinculadas al principal acusado.
"Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos".
En ese contexto, hizo referencia a Osvaldo Fassetta, uno de los investigados por presunto encubrimiento.
"Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé".
El dolor por una ausencia irreparable
En el tramo final de la entrevista, Melisa Heredia habló del vacío que dejó Agostina y de cómo intenta seguir adelante por su otro hijo.
"Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija".
La mujer también contó que el próximo cumpleaños de la adolescente hará aún más difícil sobrellevar la pérdida.
"Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso".
Finalmente, recordó a su hija con profunda emoción y dejó un mensaje que refleja el difícil momento que atraviesa.
"Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. (...) Como siempre les dije, no me dejen sola".