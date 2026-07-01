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Cómo activar la alerta de sismos en tu celular Android y iPhone paso a paso

Los celulares modernos cuentan con sistemas avanzados de alerta sísmica, aunque el proceso de activación depende de si el dispositivo es Android o iPhone.

Cómo activar la alerta de sismos en tu celular Android y iPhone paso a paso
sismo alerta de Google
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras un sismo de magnitud 4 en Córdoba, se difundió cómo activar las alertas de terremotos en celulares Android y iPhone para prevenir y alertar a la población ante emergencias.
  • El sistema de Google usa los acelerómetros de celulares Android para detectar vibraciones en red, mientras que en iPhone se habilitan mediante la sección de alertas de gobierno.
  • Estas tecnologías integradas permiten anticipar temblores y salvar vidas, consolidando a los teléfonos celulares como herramientas clave para la prevención de catástrofes.
Resumen generado con IA

Ante el reciente sismo ocurrido durante la madrugada de este primer día de julio en Córdoba, es importante tener en cuenta herramientas tecnológicas y digitales que puedan advertir sobre estos fenómenos. Una de las aplicaciones más populares y útiles es la Alerta Sísmica de Google, la cual es aplicable en la mayoría de los celulares.  

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Para usar la Alerta sísmica de Google no se necesita ninguna aplicación adicional a instalar. Solo se debe activar rapidamente la función de android.

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De qué se trata la alerta sísmica de Google para Android

Google desarrolló el Android Earthquake Alerts System (Sistema de Alertas de Terremotos de Android), una de las redes de detección más grandes del mundo. A diferencia de otros sistemas, la plataforma no solo replica los avisos oficiales de cada gobierno, sino que genera su propia base de información. Este mecanismo funciona gracias a los acelerómetros internos que poseen millones de teléfonos inteligentes en circulación, los cuales operan de manera conjunta para identificar el inicio de cualquier movimiento telúrico.

El proceso se activa cuando miles de dispositivos ubicados en una misma zona geográfica vibran en el mismo instante. Ante este evento coordinado, los servidores de la empresa calculan de forma automática el epicentro y distribuyen una notificación masiva a los usuarios antes de que la onda sísmica impacte en su ubicación. De esta manera, la anticipación del aviso resulta directamente proporcional a la distancia del usuario respecto al origen del temblor.

  • Abre la aplicación de Ajustes o Configuración.
  • Desliza hacia abajo y selecciona Seguridad y emergencia.
  • Toca en Alertas de terremotos (o Alertas de sismos).
  • Activa el interruptor principal.

Al recibir la notificación de emergencia, el equipo emitirá un ruido estridente acompañado de una vibración única y distintiva. Esta alerta sonora y táctil se activará con total normalidad para asegurar la advertencia al usuario, sin importar que el dispositivo se encuentre configurado en silencio o bajo las restricciones del modo “No molestar”.

Cómo activarla:

Ve a Configuración > Notificaciones. 

Desliza hasta el fondo de la pantalla donde encontrarás la sección Alertas gubernamentales. 

Asegúrate de activar todas las casillas disponibles.

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