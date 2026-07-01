Cómo activar la alerta de sismos en tu celular Android y iPhone paso a paso

El proceso se activa cuando miles de dispositivos ubicados en una misma zona geográfica vibran en el mismo instante. Ante este evento coordinado, los servidores de la empresa calculan de forma automática el epicentro y distribuyen una notificación masiva a los usuarios antes de que la onda sísmica impacte en su ubicación. De esta manera, la anticipación del aviso resulta directamente proporcional a la distancia del usuario respecto al origen del temblor.