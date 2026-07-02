El dólar cortó la racha de subas: cómo cerraron el oficial, el "blue" y los financieros este jueves

El mercado cambiario mostró estabilidad este jueves, luego de varias ruedas con turbulencias. Mientras el dólar oficial permaneció sin cambios en el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio mayorista interrumpió una racha de tres subas consecutivas y retrocedió un peso.
La divisa minorista se negoció sin variantes, a $1.510 para la venta y a $1.460 para la compra.
El dólar mayorista frenó la tendencia alcista
En el segmento mayorista, la moneda estadounidense cerró en $1.488. El monto operado en el segmento de contado alcanzó los U$S558 millones, un buen nivel de actividad, aunque unos U$S260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, cuando las operaciones habían superado los U$S800 millones diarios y marcaron máximos en lo que va del año.
Por su parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.809,35. Con ese valor de referencia, el dólar mayorista quedó a $321,35, equivalente al 21,6%, del nivel establecido para la intervención.
Cómo cerraron el blue, el MEP y el CCL
En el mercado informal, el dólar "blue" se mantuvo estable en $1.525. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a $1.522,16, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se negoció a $1.569,95.