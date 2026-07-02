El dólar cortó la racha de subas: cómo cerraron el oficial, el "blue" y los financieros este jueves

El dólar mayorista frenó la tendencia alcista

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense cerró en $1.488. El monto operado en el segmento de contado alcanzó los U$S558 millones, un buen nivel de actividad, aunque unos U$S260 millones por debajo del volumen diario registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana, cuando las operaciones habían superado los U$S800 millones diarios y marcaron máximos en lo que va del año.